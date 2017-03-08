Konut sektörünün yeni finansmanı "Gayrimenkul sertifikası" tanıtıldı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde gerçekleştirilen “Gayrimenkul Sertifikası" tanıtım toplantısı yapıldı. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Bu sertifika farklı gelir gruplarını aynı projeye yatırım yapabilir noktaya getiriyor. Bana göre bizim sektörümüz açısından önemli olan konuların başında bu geliyor"dedi.

Gayrimenkul sektöründe yeni bir finansal yatırımı aracı olacak sertifika ile gayrimenkul alacak birikimi olmayan küçük yatırımcı da, gayrimenkul projelerinden pay satın alarak projelere topraktan ortak olabilecek. İlk Gayrimenkul Sertifikası İstanbul Başakşehir'de bu yılın Şubat ayında inşaatına başlanan Park Mavera 3 projesi ile halka sunulacak. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Sertifikanın tanıtım toplantısına TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ve Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin katıldı.

“FARKLI GELİR GRUPLARINI AYNI PROJEYE YATIRIM YAPABİLİR NOKTAYA GETİRİYOR"



Toplantıda açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Turan, “Piyasalarımız için yeni bir finansal yatırım aracı olan Gayrimenkul Sertifikası'nın yerli ve yabancı yatırımcıların yanı sıra küçük birikimlerle yatırım yapmak isteyen veya konut edinmek isteyen vatandaşlarımızı da cesaretlendireceği kanaatindeyiz. Bu sertifika farklı gelir gruplarını aynı projeye yatırım yapabilir noktaya getiriyor. Bana göre bizim sektörümüz açısından önemli olan konuların başında bu geliyor" dedi.

“HEM BİZ HEM DE İŞTİRAK ŞİRKETLERİMİZ TARAFINDAN KULLANILACAK BİR METOTTUR"



Turan, “Biz bu konuya canı gönülden inanıyoruz. Biz iki boyutlu bir kuruluşuz, bizim ana işimiz sosyal konut üretmek yani konut sahibi olamayan, zorlanan vatandaşlarımıza konut yapmak. Bizim asli görevimiz bu. Ama bunu yaparken finansman modelini de kendimiz geliştiriyoruz. Bu finansman modelinin bir tanesi hasılat paylaşması metodu, şimdi inşallah Gayrimenkul Sertifikası ihracı yolu da hem biz hem de iştirak şirketlerimiz tarafından kullanılacak bir metottur" diye konuştu.

YABANCI YATIRIMCILAR DA ALABİLECEK



Açıklamaların ardından toplantının soru cevap bölümüne geçildi. SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, bu bölümde bir gazetecinin “Tapulara bir şerh işlemi uygulanacak mı? Yabancıları da satış olacak mı? Üst sınır var mı?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:



“Yabancıların pay alabilmesine de imkan sağlayacak şekilde düzenlendi. Her hangi bir üst sınır yok. Projenin tamamını bir yatırımcı alabileceği gibi çok sayıda yatırımcı da alabilir. Tapuya şerh koyma konusunda ise, projede örneğin herhangi bir bloktan 17 numaralı daireyi almak istiyorsanız ve hak sahibi, sertifika sahibi elinde yeterince sertifikası varsa ve mutlaka o daireyi almak istiyorsa ihraçcıya sertifikalarını teslim etmek suretiyle tapuya şerh koydurabilecek. 'Sertifikamı aldım daireye talibim ama vatandaşımız sertifikayı alır ileride borsada fiyat yükselirse satarım' veya 'biraz daha sertifika alırım, büyük metrekareli bir daire alırım' şeklinde bir düşüncesi varsa burada tapuya bir şerh söz konusu değil. Ne zaman bu kararı verirse o zaman şerh işlemi gerçekleşecektir"

“BU PROJEYE ORTAKLIKTIR"



Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, bir gazetecinin pay fiyatlarını sorması üzerine şu açıklamalarda bulundu:



“Bir pay şu anda 42.5 liraya satılacak. Toplam proje 126 bin 400 metrekare ticari üniteler dahil. Burada konutların bir kısmı halka arz edilecek. Konutlardaki ticarileri çıkarırsak satılık alan metrekaremiz 117 bin 612 metrekare. Bununda ilk etapta 33 bin 703 metrekarelik kısmı yani yüzde 28.6'sı, 218 dairesi. Toplam projede 723 daire vardı yani yüzde 28.6'sı, 42.5 lira pay bedeli olmak üzere halka arz edilecek. Bu bugün duyurulan bir konu. Daha öncesinden sık sık basında da yer alan metrekare daire alınacak şekildeki bir şeyin bugün olmadığını her halde anlamış oluyoruz. Buradaki sertifikanın amacı gayrimenkul projesine ortaklık. Her hangi bir daireye adresli değildir bu paylar. Bu projeye ortaklıktır. Bu proje bittikten sonra burada bir değer artışı olacaksa, bu değer artışına paralel pay nispetinde ortak olmasını temin etmektir. Bu arada bitmesine gerek yok, arada alıp ver satılabilen, ikinci elde de borsada işlem gören bir üründür"

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?



Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası ile vatandaşlar bir daireye değil, yeni gayrimenkul projesi Park Mavera 3'e yatırım ortağı olabilecek. Buna göre, inşaat projesi herkesin ortak olabileceği paylara bölünecek. Borsa İstanbul'da işlem görecek senetler için Vakıf Yatırım aracılığıyla herhangi bir bankadan alım yapılabilecek. Bir pay senedinin belirlenecek meblağdan satın alınabileceği sistem, inşaatın yapım süresi olan 36 ay boyunca devam edecek. Bu süreçte projeden daire satın almak isteyenler, istedikleri dairenin pay miktarı kadar senedi toplayarak dairenin tek sahibi olabilecek. Satış Vaadi Sözleşmesi ile birlikte, daire borsa işlemlerinden çıkarılacak ve dairenin tapusu hemen sahibine teslim edilecek. Gayrimenkul sahibi olmayı düşünmeyenler ise, 36 ay boyunca diledikleri zaman pay senetlerini başka yatırımcılara devredilebilecek. Proje sonunda inşa edilen gayrimenkuller açık artırmayla satılabilecek ve satış geliri pay sahiplerine payları oranında dağıtımı yapılacak.



Sermaye Piyasası Kanunu ile 2016'da yenilenen Gayrimenkul Sertifikası arzı tebliği sonrasında, ilk kez bir gayrimenkul projesinde Gayrimenkul Sertifikası sistemi uygulanıyor.

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