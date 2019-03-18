Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı

İstanbul, 18 Mart () – Türkiye genelinde toplam konut satışları Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 azalarak 78 bin 450 adete gerilerken, aynı dönemde yabancılara konut satışları yüzde 92.1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre; aynı dönemde ipotekli olarak adlandırılan kredili konut satışları da, yüzde 68.2 düşerek 8 bin 890 adete gerilerken, toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 11.3 oldu.

Bu dönemde diğer konut satışları, yüzde 2.2 artışla 69 bin 560’a yükseldi.

İlk defa satılan konut sayısı, Şubat’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.3 azalarak 32 bin 648’e geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 41.6 oldu.

İkinci el konut satışları Türkiye genelinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 düşüşle 45 bin 802’ye geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92.1 artışla 3 bin 321 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat’ta ilk sırayı 1,440 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 672 konut satışı ile Antalya, 196 konut satışı ile Ankara, 192 konut satışı ile Bursa ve 138 konut satışı ile Yalova izledi.

