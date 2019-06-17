İstanbul, 17 Haziran () - Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.3 düşerek 82 bin 252 adete geriledi.
Konut satışları Mayıs’ta yıllık yüzde 31.3 düştü
İstanbul, 17 Haziran () - Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.3 düşerek 82 bin 252 adete geriledi.
17 Haziran 2019 Pazartesi 10:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.