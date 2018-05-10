Konut kredi faizlerinin düşmeye başlaması sektörde olumlu hava estirdi

İSTANBUL, ()-KONUT sektöründe devletin KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e çekmesinin ardından, konut kredi faizlerinin de düşmeye başlaması sektörde olum rüzgarlar esmesine yol açtı. Konutder Başkanı Z. Altan Elmas, Ziraat Bankası'nın bu adımı atmasıyla hem sektörün hem de konuta ihtiyacı olan vatandaşın önündeki en büyük engelin aşılmış olacağını dikkat çekerek "Tabi özel bankaların da bu girişime destek vermesi gerekiyor" dedi.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) Başkanı Z. Altan Elmas, konutta kredi faizlerinin düşmeye başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Türkiye’de vatandaşlarımızın konuta ihtiyacı var" diyen Elmas şöyle konuştu:

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ"

"Yüksek kredi faizleri üretenle vatandaşın buluşmasında önemli bir engeldi. Ziraat Bankası'nın bu adımı atmasıyla hem sektörün hem de konuta ihtiyacı olan vatandaşın önündeki en büyük engel aşılmış olacak. Tabi bu adımı büyütmemiz gerekiyor. Bunun için özel bankaların da bu girişime destek vermesi gerekli. Kar topu misali bunu döndürerek yolları açmamız gerekli. Konutder, diğer sektör ve finans kuruluşları ile tüm STK’lar elimizi taşın altına koymalıyız. Biz zaten sektör olarak her zaman tüm fedakarlıklara hazırız.

"ÖZEL BANKALAR KONUT KREDİ FAİZLERİNİ YÜZDE 1'İN ALTINA ÇEKMELİ"

Konut kredi faizlerinin inmeye başlamasıyla telefonlarımız daha çok çalmaya başladı. Dediğim gibi vatandaşımız avantajlı fırsatları değerlendirmek istiyor. Böyle olursa 2018’de yine rekor kırabiliriz. 1 milyon 450 bin konut satışını yakalayabiliriz. Sektör olarak biz zaten her türlü fedakarlığı yapıyoruz ve devam edeceğiz. Özel bankaların da bu havayı motive edici adımlar atması gerekli. Özel bankaların da konut kredi faizlerini yüzde 1’in altına çekmesi gerekli. Konutder olarak faiz indirimi ve konut sektörüne yönelik sunulan avantajların kısıtlı süreli değil kalıcı olmasından yanayız.

Faizlerin yanısıra yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e çekildi. Binde 20 olan tapu harcı da binde 15’e çekildi. Tüm bu adımlarla stoklar eriyecektir. Konutder olarak Türkiye’nin enerjisine ve geleceğine inanıyoruz."

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