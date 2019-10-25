Konut Hesabı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildi

KONUT hesabı sisteminin yönetimi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik' yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle konut hesabının yönetimi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçti. Katılımcının birden fazla konut hesabı açamayacağına ilişkin kural da kaldırıldı. Yerine getirilen kurala göre, katılımcı birden fazla konut hesabı açabilecek, ancak aynı anda birden fazla hesabını aktif edemeyecek, yani tek hesabı aktif olacak. Konut hesabı tanımındaki 'katılım fonu' çıkarılırken, 'mevduat veya katılım fonu hesabı' ifadelerinin yerini 'mevduat hesabı', 'katılma hesabı' veya 'özel cari hesap' ifadeleri aldı. Yönetmeliğe 'çekim hakkı’ diye yeni bir tanım eklenirken, çekilecek tutar ile ilgili 'hesabın açılış tarihi ile çekim tarihine kadar hesapta biriken asgari ödeme tutarının dışında kalan tutar' şeklinde sınırlamaya gidildi. Ayrıca dönem başlarında katılımcının talebi üzerine ödeme planının yeniden belirlenebilmesi hükmü değiştirilerek, ödeme planının yanı sıra faiz oranının da yeniden tespit edilebilmesi imkanı getirildi.

KATILIMCILAR 3 AY İÇİNDE EKSİK TUTARLARI YATIRACAK

Değişiklikle yönetmeliğin 5'inci maddesine yeni bir bent eklendi. Böylece, katılımcının yapacağı asgari ödeme tutarının her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılması yönünde yeni bir düzenleme yapıldı. Bu doğrultuda yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle de, yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce katılımcıların ödedikleri asgari tutarlar için de uygulanması sağlandı. Ödedikleri tutarlar yeniden değerleme oranının altında kalan katılımcılar, eksik tutarları 3 ay içerisinde hesaplarının bulunduğu bankalara ödeyecek.

