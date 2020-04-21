banner314

banner325

Son Dakika

Konut Fiyatları İstanbul ve Türkiye'de yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasasının değerlendirildiği Nisan 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Hem İstanbul’da hem de Türkiye’de konut fiyatları yükselirken, yabancılara satılan toplam konutların yüzde 49,1’i İstanbul’da gerçekleşti.

EKONOMİ 21.04.2020, 12:17 Murat Aydın
Konut Fiyatları İstanbul ve Türkiye'de yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasasının değerlendirildiği Nisan 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Hem İstanbul’da hem de Türkiye’de konut fiyatları yükselirken, yabancılara satılan toplam konutların yüzde 49,1’i İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’da, Mart ayında, konut satışları Şubat ayına göre yüzde 12,4 azalırken, bir önceki yılın mart ayına göre ise yüzde 3,4 arttı. Bir önceki yıla göre, sıfır konut satışları yüzde 23,8 azalırken, ikinci el konut satışlarında yüzde 25,5 artış kaydedildi. İlk çeyrekte, toplam konut satışları içerisinde ipotekli konutların payı, yüzde 37,2 oldu. Konut satışı en fazla düşen ilçe Zeytinburnu olurken, sadece Ataşehir ve Tuzla’da artış görüldü.

KONUT FİYATLARI İSTANBUL VE TÜRKİYE’DE ARTTI

Hem İstanbul’da hem de Türkiye’de ortalama konut fiyatları arttı. İstanbul’da, 2020 yılının ilk iki ayında, konutların ortalama metrekare birim fiyatları bir önceki yılın ortalamasına göre artarak 5 bin 97 TL olarak gerçekleşti. Türkiye genelindeki artış ise 3 bin 30 TL oldu.

MART AYINDA, KONUT SATIŞLARI YÜZDE 12,4 AZALDI

2020 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da toplam 63 bin 759 konut satışı gerçekleşti. Mart ayında ise bir önceki aya göre Türkiye’de toplam konut satışları yüzde 8,5, İstanbul’da yüzde 12,4 azaldı. İstanbul’da Şubat ayında 22 bin 662, Mart ayında 19 bin 846 konut satışı gerçekleşti. 2020 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 56,7 artarken, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 3,7 oldu.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE, SIFIR KONUT SATIŞLARI YÜZDE 23,8 AZALDI

İstanbul’da 2020 Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ikinci el konut satışları yüzde 25,5 artarken, sıfır konut satışları yüzde 23,8 azaldı. Mart ayında gerçekleşen konut satışlarının yüzde 32,4’ü sıfır konut satışı iken yüzde 67,6’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. 2019 Mart ayında ise toplam konut satışlarının yüzde 44,2’si sıfır konut, yüzde 55,8’i ikinci el konut olmuştu.

İLK ÇEYREKTE KREDİLİ KONUT SATIŞI YÜZDE 37,2

İstanbul’da 2020 yılının ilk çeyreğinde, 23 bin 739 konut ipotekli olarak satıldı. Konut kredisi kullanılarak alınan konutların toplam konutlar içindeki payı 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 37,2 oldu. Türkiye’de ise bu oran, yüzde 37,9 olarak gerçekleşti. Mart ayında ise İstanbul’da bu oran yüzde 39,5’e yükseldi.

KONUT SATIŞI EN FAZLA DÜŞEN İLÇE, ZEYTİNBURNU

İstanbul’da Mart ayında konut satışında düşüşün en fazla yaşandığı ilçe Zeytinburnu oldu; sadece Ataşehir ve Tuzla ilçelerinde artış gerçekleşti. Mart ayında konut satışlarındaki azalış oranı Avrupa yakasında Zeytinburnu’nda yüzde 32,2, Anadolu yakasında ise Üsküdar’da yüzde 14,4 oranında gerçekleşti. Bu iki ilçenin ardından satışların en fazla düştüğü ilçeler sırasıyla Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Fatih ve Beyoğlu oldu.

YABANCILARA SATILAN KONUTLARIN YÜZDE 49,1’İ İSTANBUL’DA

İstanbul’da Mart ayında bir önceki aya göre yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 23,9 azalma gözlendi. 2019 yılının ilk çeyreğinde yabancılar, İstanbul’dan 4 bin 321 konut satın alırken, 2020 yılının ilk çeyreğinde satılan konut sayısı 5 bin 375’e yükseldi. 2020 yılının ilk 2 ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı aylarına göre artarken, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 7 adet azalarak 1 bin 513 olarak gerçekleşti. 2020’nin ilk çeyreğinde Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 49,1’i İstanbul’da gerçekleşti.

Konut Piyasası Nisan 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yararlanıldı.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 21 Nisan 2020
İmsak 04:35
Güneş 06:09
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:57
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir