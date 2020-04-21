Konut Fiyatları İstanbul ve Türkiye'de yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasasının değerlendirildiği Nisan 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Hem İstanbul’da hem de Türkiye’de konut fiyatları yükselirken, yabancılara satılan toplam konutların yüzde 49,1’i İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’da, Mart ayında, konut satışları Şubat ayına göre yüzde 12,4 azalırken, bir önceki yılın mart ayına göre ise yüzde 3,4 arttı. Bir önceki yıla göre, sıfır konut satışları yüzde 23,8 azalırken, ikinci el konut satışlarında yüzde 25,5 artış kaydedildi. İlk çeyrekte, toplam konut satışları içerisinde ipotekli konutların payı, yüzde 37,2 oldu. Konut satışı en fazla düşen ilçe Zeytinburnu olurken, sadece Ataşehir ve Tuzla’da artış görüldü.



KONUT FİYATLARI İSTANBUL VE TÜRKİYE’DE ARTTI

Hem İstanbul’da hem de Türkiye’de ortalama konut fiyatları arttı. İstanbul’da, 2020 yılının ilk iki ayında, konutların ortalama metrekare birim fiyatları bir önceki yılın ortalamasına göre artarak 5 bin 97 TL olarak gerçekleşti. Türkiye genelindeki artış ise 3 bin 30 TL oldu.

MART AYINDA, KONUT SATIŞLARI YÜZDE 12,4 AZALDI

2020 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da toplam 63 bin 759 konut satışı gerçekleşti. Mart ayında ise bir önceki aya göre Türkiye’de toplam konut satışları yüzde 8,5, İstanbul’da yüzde 12,4 azaldı. İstanbul’da Şubat ayında 22 bin 662, Mart ayında 19 bin 846 konut satışı gerçekleşti. 2020 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 56,7 artarken, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 3,7 oldu.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE, SIFIR KONUT SATIŞLARI YÜZDE 23,8 AZALDI

İstanbul’da 2020 Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ikinci el konut satışları yüzde 25,5 artarken, sıfır konut satışları yüzde 23,8 azaldı. Mart ayında gerçekleşen konut satışlarının yüzde 32,4’ü sıfır konut satışı iken yüzde 67,6’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. 2019 Mart ayında ise toplam konut satışlarının yüzde 44,2’si sıfır konut, yüzde 55,8’i ikinci el konut olmuştu.

İLK ÇEYREKTE KREDİLİ KONUT SATIŞI YÜZDE 37,2

İstanbul’da 2020 yılının ilk çeyreğinde, 23 bin 739 konut ipotekli olarak satıldı. Konut kredisi kullanılarak alınan konutların toplam konutlar içindeki payı 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 37,2 oldu. Türkiye’de ise bu oran, yüzde 37,9 olarak gerçekleşti. Mart ayında ise İstanbul’da bu oran yüzde 39,5’e yükseldi.

KONUT SATIŞI EN FAZLA DÜŞEN İLÇE, ZEYTİNBURNU

İstanbul’da Mart ayında konut satışında düşüşün en fazla yaşandığı ilçe Zeytinburnu oldu; sadece Ataşehir ve Tuzla ilçelerinde artış gerçekleşti. Mart ayında konut satışlarındaki azalış oranı Avrupa yakasında Zeytinburnu’nda yüzde 32,2, Anadolu yakasında ise Üsküdar’da yüzde 14,4 oranında gerçekleşti. Bu iki ilçenin ardından satışların en fazla düştüğü ilçeler sırasıyla Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Fatih ve Beyoğlu oldu.



YABANCILARA SATILAN KONUTLARIN YÜZDE 49,1’İ İSTANBUL’DA

İstanbul’da Mart ayında bir önceki aya göre yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 23,9 azalma gözlendi. 2019 yılının ilk çeyreğinde yabancılar, İstanbul’dan 4 bin 321 konut satın alırken, 2020 yılının ilk çeyreğinde satılan konut sayısı 5 bin 375’e yükseldi. 2020 yılının ilk 2 ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı aylarına göre artarken, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 7 adet azalarak 1 bin 513 olarak gerçekleşti. 2020’nin ilk çeyreğinde Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 49,1’i İstanbul’da gerçekleşti.



Konut Piyasası Nisan 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yararlanıldı.