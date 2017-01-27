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Konut fiyatları 2016 son çeyrekte yüzde 12.26 yükseldi

İstanbul, 27 Ocak () - Türkiye konut fiyatı endeksi (KFE), Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 12.26 arttı. Merkez Bankası verilerine göre, en yüksek yıllık değişim gerçekleşen...

Konut fiyatları 2016 son çeyrekte yüzde 12.26 yükseldi

İstanbul, 27 Ocak () - Türkiye konut fiyatı endeksi (KFE), Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 12.26 arttı.
Merkez Bankası verilerine göre, en yüksek yıllık değişim gerçekleşen illerden biri olan İzmir'de artış oranı yıllık bazda yüzde 17.41, İstanbul'da ise yüzde 11.57 oldu.
Verilerine göre, KFE Kasım döneminde bir önceki aya göre yüzde 0.72 artarken, bir önceki yıl aynı döneme göre reel artış ise yüzde 4.92 olarak gerçekleşti.
Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar da, 2015 yılıın aynı döneminde yüzde 10 artışla metrekare başına 1,752 lira düzeyindeyken, 2016 yılında 1,928 liraya yükseldi.
Türkiye genelinde, 48 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (YKFE) aynı dönemde aylık bazda yüzde 0.88 ve yıllık bazda yüzde 11.39 ve reel olarak ise yüzde 4.10 arttı.
(Grafik)  

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