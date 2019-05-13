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KOD Ödülleri Töreni 16 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde

İstanbul, 13 Mayıs () - Fen ve matematiği dijital oyunlarla öğretmeyi hedefleyen projelerin yarıştığı 2’nci KOD Ödülleri Töreni, 16 Mayıs Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek. Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek...

KOD Ödülleri Töreni 16 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde

İstanbul, 13 Mayıs () - Fen ve matematiği dijital oyunlarla öğretmeyi hedefleyen projelerin yarıştığı 2’nci KOD Ödülleri Töreni, 16 Mayıs Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek.
Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek olan ödül töreni kapsamında çeşitli konukların katılımıyla panel ve oturumlar da yapılacak. Program kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Güven Çatak moderatörlüğünde TİNK Okulları Kurucu ve CEO’su Zeynep Dereli ve Türkiye İş Bankası Yetenek Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı Niyazi Arda Aygül’ün katılımıyla Eğitim Oyunları paneli düzenlenecek. Sonrasında, Boğaziçi Ventures Yönetici Ortağı Kenan Çolpan moderatörlüğünde Twin Bilim Kurucu Ortağı Ömer Görgülü ve Bilge Adam Yönetim Kurulu Üyesi Cem Çevik de, Yenilikçi Eğitim Teknolojileri paneline katılacak. Program kapsamında ayrıca, TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Netmarble EMEA YK Başkanı Barış Özistek ve Youtuber Ruhi Çenet’in katılımıyla “Daha Yeni Başlıyor” oturumu düzenlenecek. (Fotoğraflı)

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