Kocaeli ve Münih Üniversiteleri 'Rüzgar Türbinleri' projesinde buluştu

İstanbul, 15 Şubat () - Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Elektrik-Enerji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Dal, Münih Üniversitesiyle birlikte gerçekleştirilen, rüzgar enerjisiyle üretim yapan sistemlerde dayanıklı bir kontrol algoritması geliştirmek ve bunu endüstriyel olarak kullanmayı amaçlayan 'Rüzgar Türbinleri' projesini anlattı.

Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Elektrik-Enerji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Dal TÜBİTAK tarafından desteklenen “Rüzgar Türbinleri” projesi hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Dal, 2018 yılında bitecek olan projeyle Almanya ile Türkiye’deki üniversitelerin ortak çalışmasını amaçladıklarını söyledi.

İsa Güner ve Sesil Negiş’in sunduğu Radyo K.İ.’nin haber aktüel programı Güne Bakış’a katılan Doç. Dr. Mehmet Dal, “Rüzgar Türbinleri projesinin amacı Almanya’yla ikili ilişkileri geliştirmeye dönük olarak Almanya’daki ve Türkiye’deki üniversitelerin ortak projeler yapmasını sağlamak. Rüzgar enerjisiyle üretim yapan sistemlerde dayanıklı bir kontrol algoritması geliştirmek ve bunu endüstriyel olarak kullanmak” dedi.

Doç. Dr. Dal, “Özellikle Almanya gibi rüzgar enerjisinden çok fazla yararlanan ülkelerde karşılaşılan sorunlar, ani gerilim düşümlerine ve kullanıcıların büyük mali kayıplarına neden olmaktadır” diyerek bu sorunların çözümü için projeler ürettiklerini belirtti. Doç. Dr. Dal, 24 ay sürecek projenin 2018 yılında tamamlanacağını söyledi.

Doç. Dr. Mehmet Dal, bu tür teknolojilerin yerlileştirilmesi için fazla çaba sarf edilmediğine dikkat çekerken, “Ülkemizde rüzgar enerjisiyle ilgilenen 83 civarında firma var. Bu tür teknolojileri ürettikten sonra dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek kadar kaliteli ve geliştirilebilir altyapıyla yapılması gerekiyor. Bu maliyet açısından yük olarak görüldüğü için hazır sistemleri alıp kullanmak firmalara daha cazip geliyor” dedi.

Türkiye’de rüzgar enerjisiyle üretim yapma konusunda tekniklerinin geliştiğini belirten Mehmet Dal, projenin araştırma yapmak isteyen akademisyen ve öğrencilere katkı sağlayacağını vurguladı. Rüzgar Türbinleri projesine ilgi duyan akademisyen ve öğrencilere projeyle ilgili detayları verebileceğini söyleyen Mehmet Dal, projenin farklı mühendislik dalındaki öğrencilere imkanlar sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

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