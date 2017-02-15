Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama

Kocaeli ve Münih Üniversiteleri 'Rüzgar Türbinleri' projesinde buluştu

İstanbul, 15 Şubat () - Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Elektrik-Enerji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Dal,  Münih Üniversitesiyle birlikte gerçekleştirilen, rüzgar enerjisiyle üretim yapan sistemlerde dayanıklı...

Kocaeli ve Münih Üniversiteleri 'Rüzgar Türbinleri' projesinde buluştu

İstanbul, 15 Şubat () - Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Elektrik-Enerji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Dal,  Münih Üniversitesiyle birlikte gerçekleştirilen, rüzgar enerjisiyle üretim yapan sistemlerde dayanıklı bir kontrol algoritması geliştirmek ve bunu endüstriyel olarak kullanmayı amaçlayan 'Rüzgar Türbinleri' projesini anlattı.

Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Elektrik-Enerji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Dal TÜBİTAK tarafından desteklenen “Rüzgar Türbinleri” projesi hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Dal, 2018 yılında bitecek olan projeyle Almanya ile Türkiye’deki üniversitelerin ortak çalışmasını amaçladıklarını söyledi.

İsa Güner ve Sesil Negiş’in sunduğu Radyo K.İ.’nin haber aktüel programı Güne Bakış’a katılan Doç. Dr. Mehmet Dal, “Rüzgar Türbinleri projesinin amacı Almanya’yla ikili ilişkileri geliştirmeye dönük olarak Almanya’daki ve Türkiye’deki üniversitelerin ortak projeler yapmasını sağlamak. Rüzgar enerjisiyle üretim yapan sistemlerde dayanıklı bir kontrol algoritması geliştirmek ve bunu endüstriyel olarak kullanmak” dedi.

Doç. Dr. Dal, “Özellikle Almanya gibi rüzgar enerjisinden çok fazla yararlanan ülkelerde karşılaşılan sorunlar, ani gerilim düşümlerine ve kullanıcıların büyük mali kayıplarına neden olmaktadır” diyerek bu sorunların çözümü için projeler ürettiklerini belirtti. Doç. Dr. Dal, 24 ay sürecek projenin 2018 yılında tamamlanacağını söyledi.

Doç. Dr. Mehmet Dal, bu tür teknolojilerin yerlileştirilmesi için fazla çaba sarf edilmediğine dikkat çekerken, “Ülkemizde rüzgar enerjisiyle ilgilenen 83 civarında firma var. Bu tür teknolojileri ürettikten sonra dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek kadar kaliteli ve geliştirilebilir altyapıyla yapılması gerekiyor. Bu maliyet açısından yük olarak görüldüğü için hazır sistemleri alıp kullanmak firmalara daha cazip geliyor” dedi.

Türkiye’de rüzgar enerjisiyle üretim yapma konusunda tekniklerinin geliştiğini belirten Mehmet Dal, projenin araştırma yapmak isteyen akademisyen ve öğrencilere katkı sağlayacağını vurguladı. Rüzgar Türbinleri projesine ilgi duyan akademisyen ve öğrencilere projeyle ilgili detayları verebileceğini söyleyen Mehmet Dal, projenin farklı mühendislik dalındaki öğrencilere imkanlar sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

(Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.