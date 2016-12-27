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Kocaeli Ticaret Odası Başkanı'nın görevine son verildi

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Ticaret Odası Başkanı Semih Barış'ın görevine, daha önce istifa ettiği gerekçesiyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uyarasıyla Yönetim Kurulu tarafından son verildi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı...

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı'nın görevine son verildi

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Ticaret Odası Başkanı Semih Barış'ın görevine, daha önce istifa ettiği gerekçesiyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uyarasıyla Yönetim Kurulu tarafından son verildi.
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı. Ağustos ayında Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantı ile Semih Barış, Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığına getirildi. Ancak, Semih Barış'ın daha önce yönetim kurulu üyeliğinden istifa edip, istifasını geri aldığı belirlendi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme doğrultusunda, Semih Barış'ın istifa dilekçesini geri alarak, görevine devam etmesinin mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Bunun üzerine Yönetim Kurulunun yaptığı toplantı ile Semih Barış'ın Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanlık görevi sona erdirildi. Kocaeli Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:
"21 Aralık 2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün odamıza ulaşan inceleme raporunda, Sayın Semih Barış'ın istifa dilekçesini geri alma ve görevine devam etmesinin ilgili mevzuata göre mümkün olmadığı net bir dille ifade edildiğinden, Sayın Barış'ın Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiştir. Sayın Barış'ın şahsına yönelik başkanlıktan kaynaklanan tüm görevlendirme ve yetkilerinin iptali yapılmış ve ilgili kurumlara bildirilmiştir."

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