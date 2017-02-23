Kocaeli'nin en hızlı gelişen 7 firmasına ödül

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre en hızlı büyüyen 100 firma arasına Kocaeli'den giren 7 firmaya plaket verdi.

TOBB verilerine göre Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 firma arasına Kocaeli'den 7 firma girmeyi başardı. Kocaeli Ticaret Odası, 7 firmaya törenle plaket verdi. Törene, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve işadamları katıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu törende yaptığı konuşmada Sosyal Güvenlik Kurumu verileri baz alınarak yapılan istihdam raporunda Türkiye'de istihdamını en çok artıran ilin Kocaeli olduğunu söyledi.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ise 100 firma arasına giren firmaları tebrik etti. Törende, Best Modüler Mobilya İmalat, Haldız İnşaat, Çukurova Yalıtım Çatı Kaplama ve Plastik Ürünler, Göçmen Börek, Meb Metal, Plascam Plastik Oto Cam Sanayi ve Yağmur İskele İnşaat Sanayi firmalarının temsilcilerine plaket verildi.

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