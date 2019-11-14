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Kocaeli'de 'Marmara Boat Show' fuarı

DENİZ Ticaret Odası tarafından katkı sağlanan, ‘Marmara Boat Show’ fuarı 22-26 Ocak 2020 tarihleri arasında İzmit Uluslararası Fuar Merkezi’nde açılacak. Fuarda lüks yatlardan, deniz oyuncaklarına kadar birçok deniz aracı ve malzemesi,...

EKONOMİ 14.11.2019, 15:11
Kocaeli'de 'Marmara Boat Show' fuarı
DENİZ Ticaret Odası tarafından katkı sağlanan, ‘Marmara Boat Show’ fuarı 22-26 Ocak 2020 tarihleri arasında İzmit Uluslararası Fuar Merkezi’nde açılacak. Fuarda lüks yatlardan, deniz oyuncaklarına kadar birçok deniz aracı ve malzemesi, deniz tutkunlarıyla buluşacak.
Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, Başkan Yardımcısı Can Özgülenç, Anadolu Ekspo yetkilileri Saadettin Haymana ve Cem Aydın, 22-26 Ocak 2020 tarihleri arasında İzmit Uluslararası Fuar Merkezi’nde açılacak ‘Marmara Boat Show’ Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Lüks yatlardan, deniz oyuncaklarına kadar birçok deniz aracı ve malzemesinin sergileneceği fuarla ilgili 600 firma ile temasa geçildi. Fuarda eş zamanlı olarak Marmara Camp ve Caravan Show, Marmara Doğa ve Av Sporları Fuarı ve Marmara Bisiklet ve Motosiklet Fuarı yer alacak.
Fuar ve denizcilikle ilgili bilgiler veren Vedat Doğusel, sloganlarının ‘Herkesin içindeki denizi keşfet’ olduğunu belirterek, “Birçok yerel ve uluslararası markanın gelecek yılki yeni sezon ürünlerini ilk defa görücüye çıkaracağı, gerek yeni bir tekne sahibi olmak isteyen, gerekse var olan teknesini yeni modeli ile değiştirmek isteyen alıcılara, hayallerindeki teknelere kavuşma imkanı sağlayacak olan bu fuar, içten ve dıştan takmalı deniz motorları 2020 modellerinin de ilk sergilenme yeri olacak. Tekne aksesuarları ve tekne yapım malzemeleri, sürat ve gezi tekneleri, motor yat ve güç ekipmanları, motorlu tekne, yelkenli tekne, marinalar ve donanımları, tekne tekstil ve aksesuarları, motor ve ekipmanları, su sporları donanımları, şişme bot ve kanolar, deniz giyim ve aksesuarları, deniz kurtarma ve acil durum malzemeleri, alternatif sporlar, deniz turizmi ve charter firmaları, havalandırma, ısıtma, soğutma sistemleri, güvenlik ve alarm sistemleri, elektronik cihaz ve donanımların sergileneceği fuar, ilgili dernek ve kuruluşlar gibi tüm endüstriye hakim olan geniş bir katılımcı firma profili, 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.” dedi.
‘MACERA VE DOĞA TUTKUNLARININ CAZİBE NOKTASI OLACAK’
Fuarın macera ve doğa tutkunlarının cazibe noktası olacağını ifade eden Doğusel, şöyle konuştu:
“Eş zamanlı olarak Marmara Camp ve Caravan Show, Marmara Doğa ve Av Sporları Fuarı ve Marmara Bisiklet ve Motosiklet Fuarlarına da ev sahipliği yapacak olan organizasyon Marmara’daki macera ve doğa tutkunları için cazibe noktası olacak. 50 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlenecek olan fuarı, öncelikle çevre illerden ve bölgeden, bununla birlikte ülke genelinden ve özellikle yurt dışından Deniz ve Denizcilik ile ilgili herkesin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda her bütçeye uygun deniz ekipmanları bulunurken, geniş bir katılım hedefleniyor. Deniz, doğa ve sporseverlerin tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek organizasyona, tüm ziyaretçiler ücretsiz olarak katılabilecek.”
‘KENTİMİZ DENİZCİLİK ALANINDA DAHA DA İLERİYE GİDECEK’
Vedat Doğusel, Kocaeli’nin denizcilik alanında daha da ileriye gideceğini belirterek, “Kendimize denizci ülke diyoruz. Kocaeli Anadolu’nun çıkış kapısı, Marmara Denizi ile birlikte okyanuslara ulaşabiliyoruz. Yıllık 13 bin gemi bizi ziyaret ediyor. Kentimiz denizcilik alanında daha da ilerilere gidecektir. Herkes gelebilsin diye fuarı ücretsiz yaptık. Denize dair insanların kafasındaki hayallerin kurulmasında ilk temeli atacağız. Belki de fuarın yansıması 10 yıl sonra daha de net olarak gözükecektir, ama başlangıcı yapacağız" diye konuştu.
600 FİRMA İLE BAĞLANTI KURULDU
Fuar için 600 firma ile görüşme yapıldığını açıklayan Sadettin Haymana, “Mega tekne üreten firmalar prototiplerle fuara katılacaklar. Fuarda, 4- 12 metre büyüklükteki tekneler, yelkenliler, deniz oyuncakları, deniz dronları, dalış malzemeleri, denizcilikle ilgili araç ve malzemeler fuarda yer alacak. Fuar için 600 firma ile görüşme yapıldı. Dalış gösterileri ve benzeri etkinliklerle de fuara renk katılacak” dedi.

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