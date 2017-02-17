Koç Holding’in 2016 yılı konsolide cirosu 70.9 milyar lira

İstanbul, 17 Şubat () – Koç Holding, 2016’yı güçlü finansal performansı ve başarılı sonuçları ile kapattı.

Koç Holding’den yapılan açıklamaya göre 2016 yılında şirketin konsolide cirosu 70.9 milyar lira, ana ortaklık payı net dönem kârı ise 3.5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Koç Holding 2016 yılında 6.2 milyar lira kombine yatırım gerçekleştirirken, son 5 yılda yaptığı yatırım miktarı ise 30 milyar liraya ulaştı.

Koç Holding’in finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 2016’da dünyada ve Türkiye’de tarihsel önemde gelişmeler yaşandığını belirtti.

Çakıroğlu, Türkiye siyasi tarihine "kara bir leke olarak geçen" darbe girişimi ve Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında yaşanan terör olayları başta olmak üzere küresel ve bölgesel ölçekte faaliyet ortamını zorlaştıran olağanüstü gelişmelere dikkat çekti.

“Uzun vadeli başarılarımızdaki en önemli faktör güçlü insan kaynağımızdır”

Tüm bu gelişmelere karşın, Koç Holding’in güçlü bilançosu ve titiz risk yönetimi sayesinde 2016’da da istikrarlı performansını devam ettirdiğine dikkat çeken Levent Çakıroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Belirsizliklerle ve zorluklarla geçen 2016’da küresel vizyonumuz ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda kararlılık ve cesaretle ilerlerken, 62 milyar lira yatırım yaptık. Topluluğumuzun uzun vadeli başarılarındaki en önemli faktör hiç kuşkusuz güçlü insan kaynağımızdır.

"2016 yılında da insan kaynağımız gelişti ve büyüdü. İstihdamımız bir önceki yıla oranla yüzde 6.4 arttı ve 6 bine yakın yeni çalışma arkadaşımız aramıza katıldı. Konsolidasyona dâhil olan şirketlerimizi esas alırsak, geçtiğimiz yıl 89 bin seviyelerinde olan istihdamımız, bu yıl 95 bini aştı.

"Koç Holding’in farklı sektörlerden oluşan portföy yapısı, faaliyet gelirlerinin sağlandığı pazarların çeşitliliği, risklere dayanıklı güçlü bilançosu ve istikrarlı performansı yatırımcılar tarafından da büyük takdir görüyor.

"Geçtiğimiz yıllarda Borsa İstanbul’daki en değerli holding şirketi olmayı başarmıştık. 2016’da ise sadece en değerli holding şirketi olmakla kalmayıp, en değerli şirket konumuna yükseldik.

"Teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme stratejimiz ile faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki lider pozisyonlarımızı güçlendirdik. Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyona en çok yatırım yapan, en çok patent başvurusunda bulunan topluluğuz.

"Avrupa Komisyonu’nun Ar-Ge harcamalarının büyüklüğüne göre oluşturduğu ‘2016’da Dünyanın En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 2.500 Şirketi’ listesinde de Koç Holding ile birlikte 3 Topluluk Şirketimiz daha yer aldı.

"Ayrıca, 2016 yılında dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde faydalanıp, yeni büyüme alanları yaratmak üzere Koç Holding liderliğinde tüm Topluluğumuza yayılan bir ‘Dijital Dönüşüm Programı’ başlattık.

"Bu girişim ile Topluluğumuzun ürün, hizmet, iş süreçleri ve iş modellerini kökten değiştirme potansiyeline sahip olan dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan tüm şirketlerimizin en yüksek seviyede yararlanmasını sağlamayı, işlerimiz için ilave değer yaratmayı, hızla değişen rekabet ortamında şirketlerimizi daha da güçlendirmeyi ve yeni iş alanları yaratmayı amaçlıyoruz.

"Tam 90 yıldır ülkemizde liderliğin, başarının ve güvenin sembolü olarak, Türkiye’de dijital dönüşüme de liderlik etmeyi ve ülkemizin geleceğine değer katmayı hedefliyoruz.”

“2016 yılında da ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürdük.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding’in faaliyet gösterdiği sektörlerde 2016 yılında da ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürdüğüne dikkat çekti ve sektörler bazındaki gelişmelere ilişkin özetle şunları söyledi:

"Otomotiv üretimi ve ihracatının lokomotifi olarak çok başarılı bir yılı geride bıraktık. Tofaş, fikri ve sınai haklarına sahip olduğu Egea Projesi’nde, Sedan’ın yanı sıra Hatchback ve Station Wagon üretimine hız verdi.

"2016 yılında Fiat Egea Sedan Türkiye’nin en çok satılan otomobili oldu. Tofaş, 2016 yılında toplam 383 bin adet ile ülkemiz otomotiv sanayinin en çok üretim yapan şirketi ve üretiminin yüzde 70’inden fazlasını ihraç ederek sektörünün ihracat lideri oldu.

"Ford Otosan ise 2016 yılında Türkiye’de sıfırdan geliştirilen ve üretilen ilk ve tek kamyon motoru yeni nesil Ecotorq motorun seri üretimine başladı.

"Beyaz eşya pazarında dünyanın farklı bölgelerine yatırımlarımız devam ediyor. Arçelik, Beko ile Avrupa’da en çok satılan ikinci marka olma konumunu korudu.

"Pakistan’ın lider beyaz eşya şirketi Dawlance’ı bünyesine katarak uluslararası konumunu daha da güçlendirdi. Klima üretimi konusunda LG Electronics ile ortaklığını 2023’e uzattı.

" 2016 yılında rafinerilerini tam kapasite çalıştıran Tüpraş, 30.3 milyon ton satış hacmi ile geçtiğimiz yıla göre toplam satışlarını yüzde 5 artırdı.

"Opet, istasyon yatırımlarına devam ederken, Aygaz LPG satış hacmini 2,1 milyon tonun üzerine çıkartırken, satış gelirlerini de geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 artırdı.

"Yapı Kredi 2016 yılında toplam aktiflerini 271 milyar liranın üzerine çıkarırken, 245 milyar lira kredi hacmiyle de ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan 3. özel banka oldu.

"Dijital bankacılık konusunda Avrupa’da ve ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek, göz tarama teknolojisini müşterilerine sundu.

Yapı Kredi’nin son bir yılda mobil bankacılık hizmetlerini aktif olarak kullanan müşteri sayısı yüzde 62, internet bankacılığı müşteri sayısı ise yüzde 27’lik artış gösterdi."

“Sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ortak değer yaratmayı sürdürüyoruz”

Koç Topluluğu olarak ekonomik kalkınma ve toplumsal kalkınmayı bir bütün olarak gördüklerini vurgulayan Levent Çakıroğlu, şöyle devam etti:

“Vehbi Koç Vakfımız, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında, Vakfımıza bağlı kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğu işbirlikleri ve öncü çalışmalarıyla her geçen yıl etkinliğini artırıyor.

"Vakfımızın ve kurumlarımızın yanı sıra, Koç Holding ve Topluluk Şirketlerimizde yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri ile toplumsal değer yaratmayı 2016 yılında da sürdürdük.

"Uzun vadeli ve stratejik bakış açısı ile çalışanlarımız ve bayilerimizin gücüyle yürüttüğümüz projelerimizin sonuçlarını memnuniyetle izliyoruz. 2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projemiz dikkate değer bir gelişim izliyor.

"Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen farkındalık seminerleri ile 65 bine yakın kişiye ulaştık. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda zihinlerdeki değişimi sağlayacak farkındalığı oluşturabilmek için sorumlulukla çalışmayı sürdüreceğiz.”

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