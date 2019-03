Koç Holding: İnsan kaynakları açısından liderliğin yeniden tanımlandığı bir dönemdeyiz

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde “Global Şirket Yaratmak” başlıklı panelde konuşan Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, değişimin her zamankinden daha hızlı olduğu bir dönemden geçtiğimizi vurgularken, “İş dünyasında organizasyonlar kadar, bakış açısı ve hatta uzmanlık kavramı değişiyor. Çevik ve hızlı, uluslararası yapılar ile rahat uyum sağlayabilen sistemlere dönüşmek zorundayız. İnsan kaynakları açısından tüm fonksiyonlarda liderliğin de yeniden tanımlandığı bir dönemdeyiz. Eskiden organizasyonlarda sadece bilgisi ve deneyimi olan yöneticiler ön plana çıkarken, günümüzde bunlara ek olarak, yetenek gelişimine önem veren, ekibini cesaretlendiren ve takım yönetimi kabiliyetlerine sahip olan liderler fark yaratıyor. Biz Koç Topluluğu’nda bu yetkinlikleri geliştirmek ve dijital çağın gereksinimlerini karşılamak adına pek çok eğitim ve gelişim programını hem tasarlıyor, hem de hayata geçiriyoruz” dedi.



Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında “Global Şirket Yaratmak” başlıklı panelde konuştu. Konuşmasında dünyada yaşanan değişim sürecinin insan kaynakları alanındaki yansımalarını değerlendiren Akkol, “Her zamankinden daha büyük ve daha hızlı bir değişim sürecinin içinden geçiyoruz. İş dünyasında organizasyonlar kadar, bakış açısı ve hatta uzmanlık kavramı değişiyor.



Liderliğin de yeniden tanımlandığı bir dönemdeyiz. Eskiden organizasyonlarda sadece bilgisi ve deneyimi olan yöneticiler ön plana çıkarken, günümüzde bunlara ek olarak, yetenek gelişimine önem veren, ekibini cesaretlendiren ve takım yönetimi kabiliyetlerine sahip olan liderler fark yaratıyor. Hatta tam olarak çalışanların beklentisi de bu liderler ile çalışmaktan yana. Bu yetkinlikleri geliştirmek ve dijital çağın gereksinimlerini karşılamak adına Topluluğumuz bünyesinde kendi tasarladığımız eğitim ve gelişim programlarının yanı sıra, Harvard Business School, Udacity, Columbia Business School ve Koç Üniversitesi gibi dünyada alanında en iyisi olarak seçilen kurumlarla birlikte tasarladığımız gelişim programlarımızı tüm çalışma arkadaşlarımıza sunuyoruz” dedi.



Özgür Burak Akkol: “Yeni neslin beklentilerini olması gerektiği gibi görüyor ve destekliyoruz.”

Konuşmasında, insan kaynakları alanında en çok tartışılan konulardan birinin de yeni jenerasyonların beklentileri olduğuna dikkat çeken Özgür Burak Akkol şunları söyledi: “Esas tartışılması gereken konu X, Y veya Z kuşaklarının farklı olması değil; organizasyonların bakış açısıdır. Z Kuşağı’nın sık iş değiştirmesi, onların yaşadıkları ve hâkim oldukları olanaklar dünyasında daha fazla konuda daha fazla insanla çalışarak farklı tecrübe edinmek istemelerinden kaynaklanıyor. Kendi ihtiyaçlarına kendi yanıtlarını veriyorlar. Biz de Koç Topluluğu’nda bu beklentileri tam da olması gerektiği gibi görüyoruz ve destekliyoruz. Topluluğumuz bünyesinde insan kaynakları süreçlerimizde 3 yıl önce ‘Eşitlik, Gelişim ve Yetenek’ ekseninde gerçekleştirdiğimiz dönüşümü tetikleyen nedenlerden biri de yeni neslin değişen beklentileri oldu. Hayata geçirdiğimiz dönüşüm sürecimiz kapsamında, unvanların sadeleştirilmesinden, esnek yan haklara; genişletilmiş rotasyon imkânlarından çevik organizasyon yapılarına kadar birçok uygulama ile çalışma arkadaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz.”



Özgür Burak Akkol: “İnsan kaynakları süreçlerimizdeki dönüşüm ile birlikte, ulusal ve uluslararası pek çok ödüle layık görüldük”



Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un ‘En değerli varlığımız insan kaynağımızdır’ felsefesinin temel alarak çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Özgür Burak Akkol sözlerine şöyle devam etti: “İnsan kaynakları süreçlerimizdeki dönüşüm ile birlikte, ulusal ve uluslararası pek çok ödüle layık görüldük. 2018 yılında Forbes Dergisi tarafından her yıl açıklanan ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesinde 94. sırada yer aldık. İlk 100’e Türkiye’den giren ilk ve tek şirket olduk. Bununla birlikte, ülkemizde ise Capital dergisinin ‘En Beğenilen Şirketler’ listesinde ve Universum’un her yıl üniversite öğrencileri ve genç profesyonellerin oyları ile hazırladığı ‘En Çekici İşverenler’ listesinde yıllardır zirvede yer alıyoruz. Bir yılda aldığımız ortalama 2,5 milyon iş başvurusu sayısının her sene artması da bizim bu işi iyi yaptığımızın en iyi göstergesi kanaatindeyim.”