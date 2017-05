Koç Holding'in 53'ünce Genel Kurulu yapıldı. İşte Koç Holding'in yeni yöneticileri

90’ıncı yılını geride bırakan Koç Holding’in 53. Olağan Genel Kurulu, Koç Ailesi, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla 30 Mart Perşembe günü Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleşti. Genel Kurul toplantısında katılımcılar ile 2016 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.



Rahmi M. Koç: “Koç Topluluğu olarak her zaman ülkemizin dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olacağına inandık.”



Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Faaliyet Raporu açıklamasında dünyada ve Türkiye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2016 yılında ülkeler ve bölgeler bazında ekonomileri iyileştirme gayretlerine rağmen gelir dağılımı eşitsizliğinin farklı platformlarda sık sık dile getirildiğini vurgulayan Rahmi M. Koç, şöyle devam etti: “Diğer taraftan mezhep ve hükümranlık çatışmaları ile terör eylemleri birçok ülkede milliyetçi, ayrımcı, korumacı ve içe kapanık siyasi akımların ortaya çıkmasına neden oldu. Böyle bir küresel ortamda tehditlerden korunmak ve çıkabilecek bazı fırsatları kaçırmamak için öncelikle iç sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Her şeyden önemlisi hepimizi üzen ve yoran toplumsal kutuplaşmanın ve derinleşen görüş ayrılıklarının, gecikmeden giderilmesi gerekmektedir. Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve çağdaşlık gibi yıllardır ülkemizin saygınlığını artıran ve milletimizi bir arada tutan ilke ve değerlerin ön plana çıkarılarak, rasyonel ekonomik ve sosyal politikaların uygulanmasının yanında yapısal reformların yapılması elzemdir. Koç Topluluğu olarak her zaman; ülkemizin sahip olduğu güçlü demografik altyapı, dinamik ve girişimci iş dünyası, eğitimli ve özverili işgücü ve de cazip coğrafi konum sayesinde dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olacağına inandık. Bu özelliklerin yarattığı yüksek potansiyele olan inancımızla tüm belirsizliklere karşın son 5 yıldır hız kesmeden devam ettiğimiz yatırımlarımız sayesinde, bu zorlu dönemlerden alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Bundan sonra da önümüzdeki fırsatları ve tehditleri analiz ederek, ülkemize ve hissedarlarımıza yarattığımız değeri artırmaya devam edeceğiz.”



Ömer M. Koç: “Elde ettiğimiz başarılar, sadece yarattığımız şirketler veya ürünler değil; 90 yıldır istikrarla temsil ettiğimiz değerlerdir.”



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Faaliyet Raporu açıklamasında 2016 yılının Koç Topluluğu açısından farklı bir anlam ve önemi olduğunu hatırlatırken, “Yılın hemen başında sevgili ağabeyim Mustafa Koç’u hiç beklenmedik bir şekilde kaybetmenin derin acısını ve şokunu yaşadık. Bu vesileyle, kendisini sevgi, özlem ve rahmetle bir defa daha anıyorum” dedi. 2016’nın hem dünya hem de ülke olarak tarihsel önemde gelişmelerle karşılaşılan bir yıl olduğuna da dikkat çeken Ömer M. Koç, “Ülkemizde yüreklerimizi yakan hain terör saldırılarına ilave olarak, siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen bir darbe girişimi atlattık. 15 Temmuz’da yaşadığımız acı tecrübeleri bir daha yaşamamak için aklını ve vicdanını başkasına ipotek etmeyen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle ‘Fikri Hür, Vicdanı Hür Nesiller’ yetiştirmek hepimizin boynunun borcudur” dedi. Ömer M. Koç, 2016 yılının aynı zamanda Koç Topluluğu’nun kuruluşunun 90’ıncı yılı olması açısından da özel bir yıl olduğunu vurgularken şöyle devam etti: “Her bir anı emekle, azimle, heyecanla dolu geçen bu 90 yıl; Koç ailesi, çalışanları, bayileri ve iş ortaklarının birlikte oluşturdukları büyük bir başarı tablosudur. Bu tablo ticari bir başarının ötesinde; ülkesine bağlılığın, insanına, değerlerine sahip çıkmanın ve çok çalışmanın örnek bir yansımasıdır. Elde ettiğimiz başarılar, sadece yarattığımız şirketler veya ürünler değil; 90 yıldır istikrarla temsil ettiğimiz değerlerdir. Her türlü koşulda, karşılaştığımız her zorlukta bizi dimdik ayakta tutan güç; kurumsallığa öncelik veren köklü kültürümüz ile etik iş ilkelerine ve evrensel değerlere olan inancımızdır. Topluluğumuzu lider kılan en önemli özellikler uzun vadeli bakış açımız, ülkemiz için çalışmaya ve paydaşlarımızla birlikte ortak fayda yaratmaya verdiğimiz önem ve en iyi olma tutkumuzu her koşulda muhafaza etmemizdir. Yıllardır gururla taşıdığımız bu bayrak, ülkemiz için yarattığımız en büyük değerdir.”



Ömer M. Koç: “Yenilik ve öncülük Koç Topluluğu’nun en köklü geleneğidir.”



Global iş dünyasının önemli bir değişim geçirdiğini ifade eden Ömer M. Koç, “Alıştığımız rekabet kuralları farklılaşıyor. Yeni teknolojik dönüşüm, yüz yıldır alışageldiğimiz ekonomik düzenin ve temel üretim felsefesinin kökten değişmesine zemin hazırlıyor. Bu değişimde doğru konumlanan ve teknolojik unsurları etkin kullanan şirketlerin güçlerini artırması ve söz sahibi olmaları kaçınılmaz. Önümüzdeki dönemde rekabetin çok çetin olacağı alanlardan birinin de yetkinlik sahibi, nitelikli insan kaynağı olacağını düşünüyorum. Dünyadaki baş döndürücü gelişime ve değişime ayak uyduracak ve hatta bunu şekillendirecek nesilleri yetiştirebildiğimiz ölçüde aydınlık ve çağdaş bir geleceğimiz olacağına kaniyim. Teknoloji ve insan kaynağı gücünü, kendi kapasiteleri ve yetkinlikleri çerçevesinde doğru konumlandırabilen kurumlar yakın gelecekte önemli rol sahibi olacaklar. Bu kapsamda biz de Koç Topluluğu olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de öncü rolümüzü devam ettirebilmek için çağa damgasını vuran kavramları çok yakından takip edip, sahip çıkıyoruz. Yenilik ve öncülük Koç Topluluğu’nun en köklü geleneğidir. 100’üncü yılımıza doğru emin adımlarla ilerlerken; kurumsallaşmaya, küreselleşmeye, yenilikçiliğe, teknolojiye, ar-ge’ye ve inovasyona verdiğimiz önemle büyümeye devam ediyoruz. Belirsizliklerin ve çalkantıların arttığı 2016 yılında da, Topluluk olarak kararlılıkla ve cesaretle yeni yatırımlar yapmaya, istikrarlı büyümeye devam ettik” dedi.



Levent Çakıroğlu: “Ana sorumluluğumuzu, Topluluğumuzu sadece önümüzdeki 5 ya da 10 yıla değil, gelecek kuşaklara hazırlamak olarak görüyoruz.”



Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında 2016’da Topluluk şirketlerinin kendi alanlarındaki üstün başarılarını sürdürdüğüne ve Koç Holding portföyünün kârlı, risklere dayanıklı ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Dünya, geleceğimizi şekillendirecek birçok politik, ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmeye sahne oluyor. Bu büyük dönüşüm ve belirsizlik içinde, Koç Topluluğu olarak değişime öncülük etme felsefemizi koruyor; 90 yılı aşkın süredir başarıyla yaptığımız gibi, zamanın ruhunu okuyarak, hızla, cesaretle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Ana sorumluluğumuzu, Topluluğumuzu sadece önümüzdeki 5 ya da 10 yıla değil, gelecek kuşaklara hazırlamak olarak görüyoruz. Bu hedefle, kendimizi her zaman yeniliyor ve çıtamızı yükseltiyoruz. 2016’da Koç Holding, Borsa İstanbul’daki en değerli şirket konumuna yükseldi. Koç Holding’in halka açık kısmındaki yabancı payındaki artış devam etti ve yüzde 83,6’ya çıktı. Koç Holding net aktif değerine göre sadece yüzde 3’lük bir iskonto ile işlem görme başarısını elde etti. Piyasadaki zorlu koşullara karşın, oldukça cazip koşullarla 7 yıllık bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody’s tarafından verilen ‘yatırım yapılabilir’ seviyedeki kredi notumuzu koruduk. Gururla belirtmek isterim ki, ülkemizde ar-ge ve inovasyona en çok yatırım yapan, özel sektör ar-ge harcamasının yaklaşık yüzde 12’sini gerçekleştiren ve en çok patent başvurusu yapan topluluğuz. Son 10 yılda yaklaşık 7 milyar TL’lik ar-ge harcaması gerçekleştirdik. Avrupa Komisyonu’nun ar-ge harcamalarının büyüklüğüne göre oluşturduğu ‘Dünyanın en çok ar-ge harcaması yapan 2500 şirketinin 2016 listesinde, Koç Holding ile birlikte 3 Koç Topluluğu şirketi yer aldı.”



Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu belirlendi



Koç Holding 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Rahmi M. Koç Şeref Başkanı

Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Y. Koç Başkan Vekili

Semahat S. Arsel Üye

Temel K. Atay Üye

Dr. Bülent Bulgurlu Üye

Caroline N. Koç Üye

İpek Kıraç Üye

Levent Çakıroğlu Üye

Prof. Dr. John H. McArthur Üye

Prof. Dr. Heinrich V. Pierer Üye

Dr. Kwok King Victor Fung Üye

Muharrem Hilmi Kayhan Bağımsız Üye

Kutsan Çelebican Bağımsız Üye

Mustafa Kemal Olgaç Bağımsız Üye

Jacques Albert Nasser Bağımsız Üye

Anne Lauvergeon Bağımsız Üye

Ömer Dinçkök Bağımsız Üye



2016 YILINDA KOÇ TOPLULUĞU VE KOÇ HOLDİNG:



Koç Holding 2016 yılı Faaliyet Raporu’nda Yönetim Kurulu’nun 2016 yılına ilişkin genel değerlendirmesi şöyle yer aldı:

Koç Holding’in 2016 yılı kombine gelirleri %8 artış ile 161,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.



Bu rakamdan, uluslararası muhasebe standartları uyarınca konsolidasyon gereği yapılan eliminasyon ve diğer düzeltmeler sebebiyle 3,9 milyar TL ve iş ortaklıklarının özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesi sebebiyle de 87 milyar TL’nin düşülmesi sonucunda ulaşılan Koç Holding net konsolide gelirleri ise 70, 9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.



Koç Holding’in konsolide faaliyet kârı %4 artışla 6,9 milyar TL’ye yükselmiş; konsolide vergi öncesi kârı ise 5,4 milyar TL olmuştur. 2016 yılı konsolide net dönem kârı 5,3 milyar TL, bunun içerisindeki ana ortaklık payı ise 3,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.



2016 yılında konsolide bazda 3,3 milyar TL, Topluluk genelinde kombine bazda ise 6,2 milyar TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

En fazla yatırım otomotiv sektöründe gerçekleştirilmiş olup, ağırlığı yeni model ve fabrika yatırımları ile kiralık araç filosu alımları oluşturmaktadır. Hemen ardından enerji verimliliği, operasyonel etkinlik ve kârlılığı artırıcı projeler, çevre yatırımları ve akaryakıt istasyon yatırımları ile enerji sektörü gelmektedir. Çevreye duyarlı yeni model ve teknoloji yatırımlarını sürdüren dayanıklı tüketim sektörü 3’üncü sırada yer almıştır.

Koç Holding’in konsolide toplam varlıkları %21 artarak 2016 sonunda 88,1 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ana ortaklığa ait konsolide özkaynak toplamı ise, elde edilen dönem kârı ve yıl içerisinde gerçekleştirilen sermaye hareketleri neticesinde %12 artışla, 2016 sonunda 25,8 milyar TL’ye yükselmiştir.



Topluluk şirketlerinin kombine yurt dışı gelirlerinin toplam tutarı 15,6 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Koç Topluluğu’nun Türkiye ekonomisindeki yeri:

Kombine Gelirler / GSYH*: %6



*2016 GSYH tahmini OVP’den alınmıştır.

Toplam İhracat / Türkiye İhracatı: %9

2016 yılsonu itibariyle Borsa İstanbul’un Toplam Piyasa Değeri İçindeki Pay: %20