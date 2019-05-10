Koç Holding'den ilk çeyrekte 34.3 milyar lira konsolide ciro

İstanbul, 10 Mayıs () - Koç Holding, 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 34.3 milyar lira gelir elde ederken, 779 milyon lira ana ortaklık payı net dönem kârı açıkladı.

Holding’in 2019 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak ilk çeyrekteki zorlu koşullara rağmen faaliyetleri sürdürdüklerini belirtti ve, “Disiplinli yönetim anlayışımız, dengeli portföyümüz ve güçlü bilançomuz ile başarılı finansal sonuçlara ulaştık. Bir yandan kısa vadeli dalgalanmaları en iyi şekilde yönetirken, diğer yandan uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda teknolojiye, inovasyona ve insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Yeni yatırım kararlarımızın heyecanını yaşıyoruz.”

Çakıroğlu, “Yılın ilk çeyreğinde de, küresel rekabetçiliğimizi artırma hedefiyle ülkemize olan güvenimizin de en büyük göstergesi olarak yatırımlarımıza kesintisiz devam ettik. Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlarımız Topluluğumuzun finansal sonuçlarına pozitif katkı sağlıyor” diye ekledi. Yılın ilk çeyreğinde 1.5 milyar lira kombine yatırım yaptıklarını belirten Çakıroğlu şöyle devam etti:

"Tofaş’ın 2015 yılında 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirdiği ve Fiat’ın küresel modeli haline gelen Egea ailesinin 2024 yılına kadar üretimine karar verildi.

"Bu sayede 2024 yılına kadar Egea ailesinin üretimini garanti altına almış bulunuyoruz. Bu kapsamda 2020 sonuna kadar yaklaşık 225 milyon dolar yatırım yapılmasını öngörüyoruz.

"Ford Otosan Kocaeli fabrikasında Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin hibrit versiyonunu üretmeye hazırlanıyor.

"Tüpraş, Ülkemizde tek seferde yapılan en büyük sanayi yatırımı olma özelliği taşıyan Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde (RUP) geleceğe daha iyi hazırlanmak için bakım ve iyileştirme çalışmalarını başlattı."

"Kararlılıkla ilerledik, yatırımcı güvenini teyit ettik"

Yılın ilk çeyreğinde küresel vizyonları doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam ettiklerini belirten Levent Çakıroğlu, "Arçelik Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamındaki ülkelerde liderlik stratejisi kapsamında önemli bir yatırım daha yaparak, Bangladeş beyaz eşya pazarının en büyük oyuncularından biri olan Singer Bangladesh’i bünyesine kattı. Aygaz da Bangladeş’te LPG satışı ve dağıtımı için United Group ile ortaklık kurdu' diye konuştu.

Levent Çakıroğlu, Mart ayında tamamladıkları 750 milyon dolarlık altı yıl vadeli Eurobond ihracına da dikkat çekerken, "Eurobond ihracımız yabancı yatırımcının ülkemize ve Koç Holding’e olan güvenini bir kez daha teyit etti. Bu işlemle likiditemizi artırırken güçlü bilanço yapımızı korumaya devam ettik. Ayrıca ilk çeyrekte Yapı Kredi 650 milyon dolar ana sermaye niteliğinde tahvil ihracını ana hissedarların katkısı ve yine uluslararası yatırımcıların güçlü talebiyle başarıyla tamamladı" dedi. (Fotoğraflı)