Koç Holding'den ilk çeyrekte 24.6 milyar lira konsolide ciro

İstanbul, 10 Mayıs () - Koç Holding, 2018 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 24.6 milyar lira gelir elde ederken, 1.1 milyar lira konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Aynı dönemde kombine yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artışla 1.6 milyar liraya ulaştı.

Holdingin ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ülkemizde ve küresel pazarlarda rekabetçiliğimizi artırarak büyümeyi sürdürüyoruz. Topluluk olarak dijital dönüşüm programımızın da katkısıyla her alanda rekabet gücümüzü ve etkinliğimizi sağlamlaştırıyoruz” dedi.

Çakıroğlu, “Yılın ilk çeyreğinde kombine yatırımlarımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarak 1.6 milyar liraya ulaştı. Böylelikle son beş yılda 35 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olduk. Senenin geri kalanında da yatırımlarımızdaki bu ivme devam edecek” dedi.

Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santrallerinin Entek tarafından devralınmasının tamamlanmasıyla yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım atmış olduk.

“Ülkemizde bankacılık sektörünün uzun vadeli büyüme potansiyeline inancımızla, Yapı Kredi’de 4.1 milyar lira tutarında sermaye artışına karar verdik. Bu işlem son 10 yılda ülkemizin bankacılık sektöründe gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracı olacak.

“Otokoç Avis Budget Group ile birlikte, Yunanistan’daki Avis Budget operasyonlarının satın alımını gerçekleştirdi. Arçelik ise Hindistan’da 2019’un ikinci yarısında üretime geçmesi planlanan buzdolabı fabrikası için altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Romanya’daki Endüstri 4.0 standartlarına sahip olacak ilk çamaşır makinesi fabrikasının bu sene içinde devreye alınması için de çalışmalarına devam ediyor.

“Tüpraş, rafinerilerindeki yatırım amaçlı ve planlı bakım duruşlarına rağmen ürün talebinin tamamını karşıladı. Aygaz ise pazardaki liderliğini korudu ve toplam LPG satışları 489 bin ton olarak gerçekleşti. Opet de aynı dönemde istasyon sayısını 1,581’e çıkartarak yüzde 18 pazar payı ile sektördeki başarısını sürdürdü.

“Yılın ilk çeyreğinde Ford Otosan otomotiv sektöründeki ihracat liderliğini sürdürürken ihracat adetlerini yıllık bazda yüzde 10 artırdı. Tofaş’ta üretilen Fiat Egea 2018 yılının ilk çeyreğinde yurt içi pazar payını artırdı. TürkTraktör, Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 72’sini, ihracatının ise yüzde 94’ünü gerçekleştirdi.

“Yapı Kredi’nin nakdi ve gayrinakdi kredi hacmi tüm segmentlerdeki dengeli büyüme ile yıllık bazda yüzde 13 artarak 289 milyar liraya ulaştı. Maddi ortalama özkaynak karlılığı ise yüzde 17.1 olarak gerçekleşti.”

2016 yılında başlayan Dijital Dönüşüm Programı’nın Koç Topluluğu’nun stratejik önceliği olmaya devam ettiğini belirten Levent Çakıroğlu, bankacılıktan otomotive kadar pek çok sektörde teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini arttırmaya odaklandıklarını vurguladı ve ekledi:

“Mart 2018 itibariyle dijital kanalları kullanan müşteri sayısını yıllık yüzde 29, mobil bankacılık müşteri sayısını ise yüzde 44 oranında arttıran Yapı Kredi’nin nakit dışı işlemlerde dijital kanallarının payı yüzde 95’i buldu.

“Çağın gerekliliklerini ve sürekli değişen, dönüşen müşteri beklentilerini yakından takip eden Koçtaş, kayıtlı müşteri ciro oranını yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 14’ten yüzde 83’e çıkardı.”