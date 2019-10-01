“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”

Finans Uzmanı Hakan Yıldırım, KOBİ’lerin rekabet edebilme koşullarını iyileştirilmesinin ve yaşanan maliyet kaynaklı sorunların bertaraf edilmesinin ülke ekonomisi için önemli bir adım olacağını söyledi.

Türkiye’de imalat sektöründe ciddi bir rol oynayan KOBİ’lerin desteklenmesinin ihracat rakamları üzerinde önemli bir artışa sebep olacağını söyleyen Finans Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, “İhracatın büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’ler desteklenmediği takdirde istihdam oranlarında da bir düşüş yaşanacak. KOBİ’lerin rekabet edebilme koşullarını iyileştirilmesi, yaşanan maliyet kaynaklı sorunların bertaraf edilmesi ülke ekonomisi için önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.

Sosyal ve ekonomik kalkınmada önemli bir yapı taşı olan orta ve küçük ölçekli işletmelerin farklı sektörde faaliyet gösteren halka açık şirketlerin üretim aktivitelerine de ciddi katkılarda bulunduğunu belirten Yıldırım açıklamalarına şöyle devam etti:

“Gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ekonomilerin üzerinde durduğu, orta ve küçük ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin yüksek katma değer oluşturması için seferber olduğu günümüz dünyasında ülkemiz söz konusu işletmelere yapılan destek ve yardımları maksimum seviyeye çıkartmalıdır. Diğer yandan en önemli konulardan biri olan ihracatın ithalata bağımlılığı üzerinde durulması yüksek katma değerin ulaşılmasında kilit bir rol oynamaktadır.”

“KOBİ’LERİN DE SORUMLULUKLARI VAR”

KOBİ’lere verilecek desteğin yansıra KOBİ’lerin de küresel piyasalarda iyi bir konuma gelebilmeleri için üzerine düşen sorumluluklar olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, “Bu sorumlulukları, mevcut ürünlerin yeni piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi, markalaşma, üretim alanının geliştirilmesi, Ar-Ge yatırımlarının etkinliği, uygun satış kanallarının seçilmesi ve yönetilmesi, yeni pazarların seçiminde piyasadaki değişmelerin iyi takip edilmesi, insan kaynakları yönetiminde uzmanlaşma, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak olarak sıralandırabiliriz” şeklinde konuştu.

Yıldırım konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Ulusal ve uluslararası anlamda KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik adımlar ile KOBİ’lerin kendilerine düşen sorumlulukları kolektif bir şekilde yerine getirildiğinde hem orta ve küçük işletmeler için hem de ülke ekonomisi için olumlu sonuçların söz konusu olacağı aşikârdır. Aksi takdirde ülkemizdeki KOBİ’ler markalaşamayan ve sadece yabancı markaların taşeron işletmeleri konumunda yer alan küçük işletmeler olarak kalırlar.”