KOBİDER/Özgenç: Kuyumcular taksit sınırlamasında Danıştay'ın kararını bekliyor

İstanbul, 2 Ağustos () - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER), kuyum harcamalarının dört taksitle sınırlandırılmasının iptali için iki yıl önce Danıştay’a dava açmıştı. Açmış oldukları davanın bir an önce sonuçlanmasını ve lehlerine bir karar çıkacağını bekliyorlar.

KOBİDER’den yapılan açıklamaya göre kredi kartıyla yapılan alışverişlerde taksit sınırlamasını esneten düzenleme 2016 yılında yürürlüğe girerek kredi kartına taksit sayısı bazı alanlarda 12 aya yükseltilmişti. Ancak kuyum sektörü 4 ay ile sınırlandırılmıştı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, bir an önce altın alışverişinde de 12 taksit uygulaması yapılması gerektiğini savunarak, BDDK’nın kuyum sektörünü dört taksit ile sınırlamasının negatif ayrımcılık olacağını savunarak 2016 yılında Özgenç’in şahsi mücadelesi ve desteği ile altına dört taksit sınırlamasının iptali için Danıştay'a dava açılmıştı.

KOBİDER Genel Başkanı Özgenç konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu düzenlemede kuyumculuk sektörünün yoğun kaleminin takı ve mücevherat gibi ziynet eşyası olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir.

“Çünkü takı ve mücevherat da giyim ya da beyaz eşya gibi eşyadır ve piyasa değerinin içinde yüzde 20-25 civarında işçilik ücreti bulunmaktadır.

“Bu nedenle kuyum alışverişinin külçe altın ya da Cumhuriyet altını gibi noktalarda düşünmek suretiyle 'nakit' muamelesi gösterilmesi yerinde değildir.

“Zira kuyumculuk esnafı genellikle düğün, doğum, sünnet ve bu günlerin sene-i devriyelerine tekabül eden günlerde takı ya da hediye için yapılan alışverişlerde iş yapmaktadırlar.

“Nitekim son yıllarda altın fiyatlarının beklentilerin çok üzerinde yükselmesi evlenecek çiftler ile çocuklarını evlendirecek aileleri düşündürdüğü gibi kuyumcu esnafını da derinden etkilemektedir.

“Keza altın fiyatların yüksek olması cemiyetlerde ve özel günlerde takı takmak isteyenleri de para takmaya yöneltti.

“Çünkü çeyrek altının fiyatının 245 liranın üzerine çıkması sebebiyle vatandaşlar, çareyi para takmakta buluyor.

“Hal böyle olunca altın satamayan kuyumcularda dükkanlarının kirasını bile ödeyemez hale gelmiştir.”

Kredi kartına taksit konusunda eşitlik şart

“BDDK'nın kuyum taksit sınırlamasını esnetmesi yeterli değil.

“Uygulama, kuyumculuk sektörünün ve kuyumculuk yapan üyelerimizin kredi kartı ile alışveriş yapmayı tercih eden önemli bir müşteri potansiyelinden mahrum kalması anlamına gelmektedir.

“Sektörler arasında yapılan bu adaletsizliğe son verilmeyince Danıştay'a kararın iptali yönünde bu davayı açmamız gerekti.

“Bu davanın telekomünikasyon sektöründe de örnek olması için kuyumcuların uğradığı haksızlığı yargı yoluyla aramak zorunda kaldık.

“Davada olumlu sonuç alınmazsa, zaten daralma içine giren sektör ciddi boyutta sıkıntıya girebilir.

“Özellikle perakende alanında faaliyet gösterenlerin yarısı belki daha da fazlası kepenk kapatmak zorunda kalabilir."