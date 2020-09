Kobi'ler için yeni dijital pazarların kapıları açılıyor

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business ile dünyanın en büyük topluluğuna sahip sosyal medya platformu Facebook, KOBİ’ler için yeni pazar fırsatları yaratıyor. Vodafone Business’ın Facebook ile yaptığı işbirliği çerçevesinde sunduğu Facebook&Instagram Reklam Hizmeti, dijital kanallarda potansiyel müşterilere ulaşmak isteyen, reklam yönetimi ve hedefleme konusunda yardıma ihtiyacı olan KOBİ’lere rehberlik ediyor. Demografi, ilgi alanı, davranış ve konum gibi kırılımlar ışığında en doğru müşteri kitlesine ulaşılmasına yardımcı olan Facebook&Instagram Reklam Hizmeti, KOBİ’lerin müşteri tabanını genişletiyor, marka bilinirliğini ve satışlarını artırmalarını sağlarken yurt dışına açılmalarını kolaylaştırıyor

30 Eylül 2020 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, işletmelerin dijital iş ortağı olarak onları geleceğin dünyasına hazırlıyor. İşletmelerin ihtiyacına uygun çözümler sunan Vodafone Business ile dünyanın en büyük topluluğuna sahip sosyal medya platformu Facebook, Türkiye’deki KOBİ’lere satıştan dijital pazarlamaya kadar birçok alanda yeni fırsatların kapısını açacak önemli bir işbirliğine imza attı. Vodafone Business ve Facebook işbirliğinin ürünü olan Facebook&Instagram Reklam Hizmeti, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) müşteri tabanını genişletmelerini, verimlilik, marka bilinirliği ve satışlarını artırmalarını sağlıyor.

Dijital kanallarda potansiyel müşterilere ulaşmak isteyen, reklam yönetimi ve hedefleme konusunda yardıma ihtiyacı olan KOBİ’lerin global pazarlara açılmalarını da kolaylaştıran Facebook&Instagram Reklam Hizmeti ile işletmeler demografi, ilgi alanı, davranış ve konum gibi kırılımlar ışığında en doğru müşteri kitlesine ulaşarak web sitesi trafiğini ciddi oranlarda artırıyor.

Vodafone Business’ın bu hizmet kapsamında sunduğu reklam optimizasyonu özelliğiyle işletmelerin reklam görselleri de Facebook ve Instagram platformlarına uygun hale getiriliyor. Böylece reklam yatırımlarından en verimli dönüşün alınması sağlanıyor.

Colman Deegan: KOBİ’lerimizin geleceğe hazırlanmalarına destek vereceğiz

Bir ‘teknoloji iletişimi şirketi’ olarak, sadece bireyleri değil işletmeleri de dijital geleceğe hazırladıklarını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şöyle konuştu:

“Pandemi sürecinde işletmelerin dijital dönüşüme yatırım yapması her zamankinden daha acil bir hal aldı. İşletmeler iş modellerini hızlı bir şekilde e-ticarete uyarlayarak ve dijital pazarlama çözümleriyle hedef kitlelerine ulaşarak hem bu dönemdeki kayıplarını telafi etmeye hem de pandemi sonrası ticaretlerini büyütmeye çalışacak. Vodafone Grubu’nun Covid-19 krizi öncesinde ve sonrasında Avrupa, ABD, Asya ve Afrika'daki her ölçekten ve sektörden şirketlerle yaptığı araştırma, ‘geleceğe hazır şirketlerin’ farkını çok net biçimde gösteriyor.Bu şirketler, krizleri, yeni çalışma yöntemlerini denemek, yeni teknolojilere geçmek ve daha akıllı yatırımlar yapmak için bir fırsat olarak görüyor. Ekonominin can damarı KOBİ’lerin de geleceğe hazır olması önem taşıyor. Vodafone Grubu’nun yaptığı araştırmanın bir benzerini Türkiye’de de yaptık. KOBİ’lerimizle görüşerek yaptığımız bu araştırmaya göre, işletmelerin %64’ü faaliyet gösterdikleri sektörde iş hacimlerinin daraldığını belirtse de %26’sı büyüme öngörüyor. KOBİ’lerin %22’si “Yatırımlarımız artarak devam edecek” derken %29’u da iş hacimlerinin büyüyeceğine inandığını vurguluyor. %42’lik kesim eğitime odaklanacaklarını belirtirken, %36’lık kesim de teknolojik alt yapıyı geliştireceğini söylüyor. Vodafone olarak belirlediğimiz yol haritasının önemli bir ayağı da KOBİ’lere destek olmak. Vodafone Business çatısı altında KOBİ’lere dijital pazarlama kanallarından yararlanmaları için avantajlı hizmetler sunuyoruz. Bunlardan biri de Facebook iş birliğiyle sunduğumuz Facebook&Instagram Reklam Hizmeti. Bu hizmetle KOBİ’ler; müşteri tabanını genişletebilecek, internet sitelerine trafik çekerek satışlarını artırabilecek, reklam yatırımlarından en verimli dönüşü alabilecek ve global pazarlara açılabilecek. Sunduğumuz uçtan uca çözümlerle KOBİ’lerimizin yeni çalışma çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye devam edeceğiz.”

Derya Matraş: KOBİ’lerimiz dayanıklı ve gelecek konusunda iyimser

Sadece küresel bir sağlık krizi değil, aynı zamanda ekonomik bir kriz olan Covid-19’dan en çok etkilenen işletmelerin başında KOBİ’lerin geldiğini belirten Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şöyle devam etti:

“Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun ve gelir eşitsizliğinin azalmasına katkıda bulunan bu işletmeler, şu anda çok zor bir dönemden geçiyor. Bizim de geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir araştırmaya göre, ülkemizdeki KOBİ’lerin yarısına yakını bu zor dönemi atlatabilmek adına işçi sayılarını azalttı ve bir dönem kapılarını kapattı. Yine bu işletmelerin %55’i, bu ayki satışlarının geçen sene aynı döneme kıyasla daha düşük olduğunu söyledi. Ancak, umutsuzluğa kapılmanın zamanı değil. Çünkü her ne kadar zor bir dönemden geçiyor olsak da KOBİ’lerimiz dayanıklı ve gelecek konusunda iyimser. Araştırmamız da bunu destekliyor. Facebook’taki faal durumda ya da gelir getiren faaliyetlerde bulunan KOBİ’lerin oranı iki ay önce %63 iken, şu anda bu oran %91. Bu işletmelerin birçoğu ise müşterilerine online üzerinden ulaşmak için yeni yollar keşfediyor. Öyle ki Mayıs ayında kapalı olan Facebook’taki KOBİ’lerin % 27'si çevrimiçi web sitesi veya işletme varlığı oluşturduğunu söylerken, bu işletmelerin % 22'si, satışlarının %50 veya daha fazlasının geçen ay dijital olarak gerçekleştirildiğini dile getiriyor. Bu umut verici veriler ışığında, biz teknoloji şirketlerine büyük sorumluluk düşüyor. Gelecek ne getirirse getirsin, KOBİ’lerimizle birlikte çalışmaya, onların bu yeni gerçekliğe ayak uydurmalarına ve dijitalleşmelerine yardımcı olmaya devam etmeliyiz. Bu doğrultuda, bugün Vodafone ile KOBİ’lerimize online dünyada kendilerini geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları dijital çözümleri sunmak amacıyla başlattığımız bu iş birliğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki, bu zor günleri KOBİ’lerimizle birlikte hep beraber aşacağız.”

Türkiye’de 1,7 milyon KOBİ’nin işletme sayfası var

Dünyada 160 milyondan fazla işletme her ay müşterilerine ulaşma, satış yapmak ve büyümek için Facebook, Instagram, Messenger ya da WhatsApp’ı kullanıyor.

We Are Social’ın Digital 2020 raporuna Türkiye, en aktif Facebook ve Instagram kullanılan ilk 10 ülke arasında.

Aynı rapora göre, Türkiye’de iş amaçlı sosyal medya kullananların oranı %44. Türkiye’de Facebook reklamlarının erişim oranı %58 ile dünya ortalamasının üstünde. Instagram reklam erişiminde de Türkiye %57 ile ön sıralarda.

Türkiye'de 1,7 milyon KOBİ'nin Facebook işletme sayfası bulunuyor. İşletmelerin %93'ü Facebook uygulama ailesinin işlerini büyütmelerine yardımcı olduğunu ve %87'si platformlar sayesinde satışlarını artırdıklarını söylüyor.

Facebook’ta dünyanın dört bir yanından 135 milyondan fazla insan Türkiye’deki işletmelerle bağlantı kuruyor. İşletmelerin %89’u Facebook uygulama ve ürünleri ailesinin başka şehirlere ya da ülkelere satış yapmalarına yardımcı olduğunu dile getiriyor.

Türkiye’de işletmelerin Facebook platformları aracılığıyla oluşturduğu katkı sonucu 209 bin istihdam sağlandı. İşletmelerin %91’i, Facebook platformlarına katıldıktan sonra yaşadıkları talep artışıyla birlikte daha fazla sayıda çalışanı işe alabildiklerini söylüyor.