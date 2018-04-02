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KKTC'de, Ömer Lütfü Topal'ın oteli için satın alma kararı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan ve 1974'ten önce Kuzey'de kalan Rum mülklerinin satışında rol üstlenen Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) önemli bir karar imza attı. TMK, 1980'lerin en lüks oteli olan ve 'Kumarhaneler Kralı'...

KKTC'de, Ömer Lütfü Topal'ın oteli için satın alma kararı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan ve 1974'ten önce Kuzey'de kalan Rum mülklerinin satışında rol üstlenen Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) önemli bir karar imza attı. TMK, 1980'lerin en lüks oteli olan ve 'Kumarhaneler Kralı' olarak anılan Ömer Lütfü Topal’ın kızı Elif Topal'ın işlettiği Jasmine Court Otel'in Türk tarafınca satın alınmasına karar verdi. 28 Kasım 2017'de toplanan TMK, otel ve çevresindeki arsası için 1974 öncesi değeri olarak 22 milyon 769 bin 940 (127 milyon TL) sterlin ödenmesi kararı verdi. Karar ile ilgili itiraz süreci de tamamlandı ve rakamın üzerinde görüş birliğine varıldı.
TMK'da, geçen yıl 28 Kasım'da yapılan toplantıda Jasmine Court Otel'in KKTC tarafından satın alınması yönünde karar çıktı. Komisyon, 1974 yılından önce Phoros Şirketi'ne ait otelin durumunu masaya yatırdı. Toplantıya kadar elde edilen bilgiler ve görüşler ışığında bir karar alındı. Phoros Şirketi hissedarları Ermeni bir aile ve Scotland Bank'a karar aktarıldı. Jasmin Court Otel'i işleten ve 1996 yılında öldürülen Ömer Lütfü Topal’ın kızı Elif Topal'a da karar iletildi. Elif Topal, TMK'ya otelde kendi payına düşen bölümü satın almak istediğini bildirirken, Phoros Şirketi ise satış ile ilgili bir itirazda bulunmadı. TMK'nın kaynak bulduğu zaman ödemeyi gerçekleştireceği ifade edildi. Rakam konusunda, bir güncellemenin de yapılabileceği ifade edildi.
'TÜRKLEŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ'
Konuyla ilgili konuşan Elif Topal'ın avukatlarından Ergin Ulunay, sürecin çok uzun sürdüğünü belirtti ve "Otelin Türkleşmesinin çok önemli olduğunu" söyledi. Ulunay, TMK'nın kararının da önemli olduğunu ifade etti. Elif Topal'ın da satın alma sürecini yakından takip ettiği ve otelin yeniden eski günlerine kavuşması için projeler üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.
Girne'nin en popüler sahilinde yer alan Jasmine Court Otel, 1974'ten önce bungalov tarzı evlerden oluşuyordu. 1980'li yıllarda Asil Nadir tarafından satın alınan otel, dönemin en popüler beş yıldızlı oteli haline geldi. Kuzey Kıbrıs, Jasmine Court Otel ile turizmi başlattı. O dönemin yakın tanıklarından ünlü turizmci Aziz Kent, "Jasmine Court Ada'nın da en güzel oteliydi. Daha sonra oteli Ömer Lütfü Topal aldı. Ada'nın en büyük kumarhanesini açtı. Şu anda da kızı işletiyor oteli" dedi.
Bugüne kadar TMK'ya 6 bin 412 Rum başvuru yaptı. Başvuruların 1082'si sonuçlandırıldı. Türkiye, 1974'ten sonra Kuzey Kıbrıs'ta mülklerini bırakan 898 Rum'a 200 milyon sterlin yani yaklaşık 1 milyar 112 milyon TL ödeme yaptı.

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