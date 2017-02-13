Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor

MANİSA’ya 3 yıl önce yerleşen 48 yaşındaki Burçin Karababa, bir yaşını dolduran kızının anne sütünden katı gıdaya geçişi sırasında aşırı alerjik reaksiyon göstermesinin, yediklerindeki ilaç kalıntılarından kaynaklandığını öğrenince doğal gıdaya yöneldi. ABD’den getirttiği 50 kırmızı solucanın dışkısından elde ettiği organik gübreyle saksıda sebze yetiştiren ve çocuğunun yaşadığı sorunu çözen Karababa, bugün Manisa’da kurduğu tesisinde 54 milyar ulaşan solucan kapasitesine ulaştı, yurt dışına açıldı.



Ankara’da 2000 yılında doğum yapıp kızı Derin Su’yu kucağına alan jeofizik mühendisi Burçin Karababa, 1 yıl sonra anne sütünden katı gıdalara geçiş yapan çocuğunun hastalanmasıyla doktora başvurdu. Gıdalardaki ilaç kalıntısı yüzünden kızının alerji olduğunu öğrenen Burçin Karababa, çareyi organik sebze yetiştirmekte buldu. Evinin terasındaki saksıda organik sebze yetiştirmeye başlayan Karababa, ürünlerden verim alabilmek adına çeşitli araştırmalar yaptı. Amerika’nın California eyaletinden getirttiği 50 kırmızı solucanın dışkısından organik gübre üreten Karababa, solucanların artmasıyla 2005 yılında 150 bin lira sermayeyle ülkede ’ilk’ olduğunu söylediği solucan gübresi üreten işletmesini Manisa’da açtı.



’ŞERDEN HAYIR DOĞAR’ DERLER



Manisa’ya 3 yıl önce taşınan Burçin Karababa, Saruhanlı İlçesi Hacırahmanlı Mahallesi’nde 21 dönüm arazi üzerinde 4 bin 500 metrekarelik tesisinde üretim yapıyor. Karababa, 54 milyara ulaşan solucan kapasitesiyle yurt dışına da açıldı. Kurduğu Ekosol Tarım ve Hayvancılık Şirketinin Genel Müdürlüğünü yapan kadın girişimci Burçin Karababa, "Böyle bir işe kızım sayesinde başladım. ’Şerden hayır doğar’ derler. Kızım bir takım olumsuzluklar yaşadı. Kızımın sağlığının düzelmesi için de organik besinlerle beslenmesi gerekti" dedi.