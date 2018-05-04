Kız öğrencilerin geleceğine yatırım

Gürkan DURAL/BURSA, ()- TÜRKİYE’da aşçılık eğitiminin yaygınlaştırılması, eğitim kalitesinin artırılması ve istihdamın geliştirilmesine odaklanan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, dördüncü aşçılık atölyesini Bursa’da Necati Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açtı.

Aşçılık mesleğinin ve istihdamın gelişimine yatırım yapmayı sürdüren Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, ülke genelinde, dördüncü aşçılık atölyesini Bursa Necati Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açtı. Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, gerçekleştirdikleri bu projelerle eğitimlerine katkı sundukları kız öğrencilerin istihdam edilmesini amaçladıklarını söyledi.

İl 5 yılda bin öğrencinin hayatlarına dokunmak istediklerini, henüz ikinci yılda bu hedefe ulaştıklarını belirten Ahmet Zeytinoğlu, şöyle konuştu:

“Çok mutluyuz, hedeflerimizi artırmamız gerekiyor. Bu süreçte bin kız öğrencimize sınırsız staj, mezun öğrencilerimize ise iş imkanı tanıyoruz. Böylelikle onlar da arkalarında kurumsal bir firmanın kimliğini fark ederek iş hayatında neler ile karşılaşacaklarını görüyorlar. Yarışmalara katılıyorlar, hatta aldıkları madalyaları okuldan önce bizlere getiriyorlar. Onlar bizim ailemiz. Bu süreçte bin öğrenci bize yetmeyecek, önümüzdeki her 2-3 yılda biner öğrenciye daha katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Bu proje ile birlikte öğrencilere istihdam yolunu da böylece açtıklarının altını çizen Zeytinoğlu, “Kız öğrencilerimiz Sodexo Entegre çatısı altında staj imkanına erişirken, global bilgi birikimi ve uzmanlığımızı onlarla paylaşıyoruz. Başarılı öğrencilerimizin yüzde 20’sine ise kurumun bünyesine katarak istihdam yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konferans salonunda kız öğrencilerle buluşan Sodexo heyetine ise Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Uç ve Bursa Necati Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Zihni Şen eşlik etti.

Okul Müdürü Şen, ise bu yatırımın teklifini aldıklarında çok mutlu olduklarını belirtirken, amaçlarının da kız öğrencilerin daha donanımlı ve nitelikli yetişmesi olduğunu vurguladı. Burada gerçekleştirilen konuşmaların ardından atölye, kurdele kesimiyle açıldı. İçerisinde kız öğrencilerin tüm mutfak ihtiyaçlarını barındıran atölyenin açılışı nedeniyle pasta da kesildi. Kız öğrenciler de Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi’nin bu projesinden ötürü mutluluk duydukları gözlemlendi.



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