Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...

Kız Kardeşim projesi Birleşmiş Milletler’de tanıtıldı

İstanbul, 14 Mart () - Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63’üncü Oturumu’nda, Türkiye’de kadının ekonomik olarak güçlenmesini hedefleyen ve kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden Kız Kardeşim projesi tanıtıldı. Türkiye...

Kız Kardeşim projesi Birleşmiş Milletler’de tanıtıldı

İstanbul, 14 Mart () - Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63’üncü Oturumu’nda, Türkiye’de kadının ekonomik olarak güçlenmesini hedefleyen ve kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden Kız Kardeşim projesi tanıtıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye’nin katkılarıyla kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemeyi amaçlayan Kız Kardeşim Projesi, T.C. Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği oturumda katılımcılara anlatıldı.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu oturumda “Yeni Kuşakların Güçlendirilmesinde Kadın Dostu Politikaların Rolü” başlıklı bir panel düzenledi. Panelin açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu alanda yapılan çalışmalar ve ilerlemeler hakkında bilgi verdi. TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar da, Kız Kardeşim’in çeşitli paydaşları bir araya getiren bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyleyerek, projenin kadınların ekonomik hayata katılması konusunda teşvik edici bir rol oynadığını vurguladı.
Kız Kardeşim Projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 kentte kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması ve internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Eğitimlere ek olarak, üretim yapan kadınlara/kooperatiflere mobil fotoğrafçılık ve internet reklamcılığı eğitim içerikleri veriliyor ve yıl boyunca “Girişimci Kadınlar ile İlham Buluşmaları” organize edilerek kadınlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328