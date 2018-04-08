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 “Kitap Hediye Günü”nde bir milyon kişinin kitap hediye etmesi bekleniyor

İstanbul, 8 Nisan () - Her yıl Nisan ayının üçüncü pazar günü kutlanan “Kitap Hediye Günü” bu yıl 15 Nisan’da kutlanacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan  “Kitap Hediye Gününde” bir milyon kişinin birbirine kitap hediye...

 “Kitap Hediye Günü”nde bir milyon kişinin kitap hediye etmesi bekleniyor

İstanbul, 8 Nisan () - Her yıl Nisan ayının üçüncü pazar günü kutlanan “Kitap Hediye Günü” bu yıl 15 Nisan’da kutlanacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan  “Kitap Hediye Gününde” bir milyon kişinin birbirine kitap hediye etmesi hedefleniyor.
Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için “Okuyan Türkiye için Herkese Her Yerde Kitap” sloganı ile çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı, kitapevleri, yayınevleri, belediyeler, şirketler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile el ele verip iş birliği yaparak kitap hediye etmeyi bir alışkanlık haline getirmek için “Kitap Hediye Günü” kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Herkese Kitap Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş ve Yayıncılar Birliği’nin 15 Nisan sabahı İstanbul Miniatürk’te düzenleyeceği özel bir tören ile kutlamalara başlanacak. Miniatürk içinde bulunan “Kitap Ağacına” asılmış kitaplar çocuklara hediye olarak verilecek. Çeşitli alışveriş merkezlerinde Kitap Hediye Gününe özgü etkinlikler yapılacak. Kitapevleri bu özel güne mahsus kitap dostları için özel sürprizler hazırlayacak.
Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, “Kitap en değerli hediyedir. Her yıl Nisan ayının üçüncü pazar günü insanların birbirlerine kitap hediye etmesini istiyoruz. Kitap Hediye Etme Gününün ülkemizde geleneksel hale gelmesini arzu ediyoruz. Bir kitap bir gelecektir. Her kitap yeni bir pencere açar. Benim kitap hediye edecek kimsem yok demeyin. Nisan ayının üçüncü pazar günü elinize bir kitap alın. Dışarı çıkın. Yaş ayrımı yapmadan karşınıza çıkan ilk kişiyi durdurup gözünün içine bakarak “Benden Sana Hediye” diyerek elinizdeki kitabı ona verin. Okuyan Türkiye için herkes, herkese kitap hediye etsin” dedi.
 

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