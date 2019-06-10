“Kısıntı sürmezse petrol fiyatları 30 dolara kadar gerileyebilir”

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Haziran () – Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer büyük üreticilerin üretim kısıntılarını Haziran ayından sonra sürdürme kararı almamaları durumunda perol fiyatlarının varil başına 30 dolar düzeyine kadar düşebileceği uyarısı yaptı.

Suudi Arabistan ve Irak enerji bakanları daha önce üretim kısıntılarının devam etmesini desteklediklerini açıklamaları sonrasında Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Moskova’nın benzer bir anlayışa sahip olduğunu ve alıcanak kararları Suudi Arabistan ile koordine bir şekilde alınacağını söyledi.