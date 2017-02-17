Kısa vadeli dış borçlar bankalarda azaldı, şirketlerde çoğaldı

İstanbul, 17 Şubat () - Bankaların 2016 yılında kısa vadeli dış borçları azalırken, şirketlerin kısa vadeli borçlarında artış yaşandı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 2016 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2015 yıl sonuna göre yüzde 3.8 azalışla 98.1 milyar dolara geriledi. Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre, kısa vadeli dış borç stoku önceki yıl sonuna göre değişmeyerek 159.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11.1 azalarak 57.4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9.1 artarak 40.6 milyar dolara çıktı.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 yıl sonuna göre yüzde 35.2 azalarak 14.7 milyar dolara, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 10.7 azalarak 13.2 milyar dolara geriledi.

Banka mevduatı, 2015 yıl sonuna göre 0.8 azalarak 17.3 milyar dolara inerken, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2015 yıl sonuna göre yüzde 26.6 artarak 12.2 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları 2015 yıl sonuna göre yüzde 11.3 artışla 32.8 milyar dolara yükseldi.

Çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2015 yıl sonuna göre yüzde 11.9 artarak 16.3 milyara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6.3 azalarak 81.7 milyar dolara geriledi.

Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 7.8 azalarak 47.4 milyar dolara çıkarken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3.7 artarak 50.3 milyar dolara çıktı.

2015 yıl sonunda 1.9 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 90.1 azalışla 2016 sonu itibarıyla 184 milyon dolara geriledi.

2016 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51.7’si dolar, yüzde 30.6’sı euro, yüzde 15’i TL ve yüzde 2.7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Söz konusu stokun 18.5 milyar dolarlık kısmı Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün. yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor.

Toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16.2, Merkez Bankası’nın 0.5, özel sektörün ise yüzde 83.3 payı bulunuyor.