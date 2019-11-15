Kırsal destekte hibe oranı artırıldı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) kapsamında verilen tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için baz hibe oranının yüzde 40’dan yüzde 50’ye yükseltildiğini, gerçek kişi başvurularında ise bu oranın yüzde 55 olarak belirlendiğini duyurdu.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, IPARD kapsamında IPARD II Programı İzleme Komitesinin 9’uncu resmi toplantısının; bakanlık ve Avrupa Komisyonu yetkilileri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 7 Kasım’da Trabzon’da gerçekleştirildiğini hatırlattı. Toplantıda hibe oranlarına ilişkin modifikasyon önerisinin kabul edildiğini kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"IPARD II kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için baz hibe oranı yüzde 40'dan yüzde 50'ye yükseltildi. Gerçek kişi başvurularında ise bu oran yüzde 55 olarak belirlendi. Bu değişiklikle mevcut tesis ve yeni kurulum işletme arasındaki yüzde 10 hibe desteği oranı farkı da ortadan kalkmış oldu. Ayrıca, 40 yaş altı başvurular ile dağlık alanda yapılacak yatırımlar için ilave yüzde 5 hibe oranı devam edecek. Üretici örgütü ve kooperatiflere yüzde 60 hibe oranı uygulaması da sürecek. Yine hâlihazırda kadın girişimcilere sıralama kriterlerinde 10 puanlık avantaj da devam edecek."

Değişikliğe ilişkin kararın toplantıda onaylandığını belirten Pakdemirli, resmi sürecin tamamlanmasının ardından hibe oranındaki artış miktarlarının yürürlüğe gireceğini ifade etti.