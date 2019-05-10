Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

İstanbul, 10 Mayıs () – Türkiye'de toplam kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.5 azalarak 211 bin 435 ton olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2019 yılı ilk çeyreğinde kırmızı et üretimi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 18.6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.5 azaldı.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 174 bin 52 ton oldu.

TÜİK verilerine göre ilk çeyrekte sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 20.2, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13.7 azaldı.

Koyun eti üretimi de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 33.7 azaldı. (Grafik)