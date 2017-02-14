Kırmızı et üretimi 2016 yılında yüzde 2.0 arttı

İstanbul, 14 Şubat () – Türkiye’de 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 2.0 artışla toplam 1 milyon 173 bin 42 kilo et üretildi.

Türkiye genelinde geçen yıl üretilen kırmızı etin 1 milyon 59 bin tonunu sığır, 82 bin 485 tonunu koyun, 31 bin 11 tonunu keçi ve 351 tonunu da manda eti oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2016 kırmızı et üretimiyle ilgili verilerine göre 2016 yılı dördüncü çeyreğinde kırmızı et üretimi kurban bayramının gerçekleştiği bir önceki çeyreğe göre yüzde 31.4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8.8 azaldı.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 107 bin ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre dördüncü çeyrekte sığır eti üretimi yaklaşık 249 bin ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 30.8, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.7 oranında azaldı.

2016 4. Çeyreğinde koyun eti üretimi 15 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 34.2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48 oranında azaldı.

(Grafik)