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Kırmızı et fiyatlarındaki artışla tavuk eti tüketimi yükseliyor

İstanbul, 13 Şubat () – Kırmızı etteki fiyat artışı halkı beyaz ete yöneltti. Kasım ayında 86.5 milyon adet olan tavuk kesimi Aralık’ta 95 milyon adete yükseldi. TÜİK’in kümes hayvanlarıyla ilgili istatistiğine göre...

Kırmızı et fiyatlarındaki artışla tavuk eti tüketimi yükseliyor

İstanbul, 13 Şubat () – Kırmızı etteki fiyat artışı halkı beyaz ete yöneltti. Kasım ayında 86.5 milyon adet olan tavuk kesimi Aralık’ta 95 milyon adete yükseldi.

TÜİK’in kümes hayvanlarıyla ilgili istatistiğine göre 1.6 milyar adet olarak gerçekleşen tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 arttı. 

2016 Kasım ayında 86.5 milyon adet olan kesilen tavuk sayısı, aralık ayında 95 milyon adete yükseldi. Kesilen tavuk sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 9.6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 arttı.

Kasım ayında 359 bin adet olan kesilen hindi sayısı da yılbaşının etkisiyle 592 bin adete ulaştı. Aralık ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 65 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 azaldı.

Tavuk eti üretimi 163 bin 337 ton, hindi eti üretimi ise 4 bin 380 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 9.8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 arttı. Aralık ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 13.1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 arttı.

(Grafik)

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