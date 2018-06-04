Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe 'Ali Koç' dedi, Aziz Yıldırım'ı şoke eden sonuç
Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi
Eda Altunkaya'dan Alzheimer hastaları için...
Antalya'da tekne battı: 9 ölü
Tekne battı: 9 ölü

Kiraz dalında kaldı

BURSA’nın İnegöl ilçesinin önemli kiraz üretim merkezlerinden Çeltikçi Mahallesi'nde üreticiler, ürün fiyatının düşük, işçi maliyetinin ise yüksek olması nedeniyle kirazı toplamayıp dalında bıraktı.

Kiraz dalında kaldı
BURSA’nın İnegöl ilçesinin önemli kiraz üretim merkezlerinden Çeltikçi Mahallesi'nde üreticiler, ürün fiyatının düşük, işçi maliyetinin ise yüksek olması nedeniyle kirazı toplamayıp dalında bıraktı.

Geçen yıla göre fiyatı yarı yarıya düşen kiraz, bahçede kilogramı 1 ile 1,50 lira arasında satılıyor. Kirazdan umduğunu bulamayan üretici ise işçi maliyetleriyle birlikte daha fazla zarar etmemek için ürünü dalında bıraktı. Çeltikçi Mahallesi’nde kiraz üreticiliği yapan Orhan Akkuzu, mahallenin yüzde 80’inde kiraz üretimi yapıldığını belirterek, “İlk başladığımızda Yarımca kirazının kilosunu 5 ila 6 liradan aldılar, ama bu da 1-2 gün sürdü.

Ondan sonra fiyatlar düşmeye başladı. Sonra dediler ki kirazı toplama, bırak. 6 lira fiyat da 1 liraya kadar düştü. Kiraz hasadı başladığında işçi bulamıyorsun. Ürün var ama toplayacak işçi yok. Bir de toptancılar ürünü almıyorlar, 'toplama' diyorlar. Zarar etmemek için kirazı dalında bıraktım, toplamadım. İşçinin günlük yevmiyesi 75 lira. Benim yaklaşık 1 ton kirazım ağaçta kaldı. Kardeşimin daha fazla kaldı. Kiraz üretiminde Napolyon son şans, başka yok. O da bu sene para etmedi. Bu yıl 2- 2,5 lira arasında, geçen yıl 5 liraydı. Bu sene kiraz üreticisi zarar etti. Umudumuz gelecek yıla kaldı" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325