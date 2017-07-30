Kiralar, 'Trink Kira Sigortası' ile güvence altına alınıyor 

TÜRKİYE'de, sigortacılık sektöründe bir ilk olan, ev ya da işyerini kiraya verecek mülk sahiplerinin kiralarını güvence altına alabilmek amacıyla Ray Sigorta 'Trink Kra Sigortası' adı altında yeni bir ürün sunmaya başladı. Yıllık sigorta bedelinin ise, bir aylık kiranın yüzde 60'ı kadar olduğu belirtildi.

Türkiye gayrimenkul sektöründe bir ilk teşkil eden uygulama ile ev ya da işyerlerini kiraya veren mülk sahipleri, kira ödenmediğinde herhangi bir mağduriyet yaşamıyor. Kiracının ödemediği elektrik, su, doğalgaz faturası, aidat, yönetim gideri ve kiracının tahliyesinden kaynaklanan hukuki masraflar da Trink Kira Sigortası kapsamında mülk sahiplerine ödeniyor. Mülk sahipleri, kiraya verdikleri mülkün aylık kira bedelinin yüzde 60'ı karşılığında Ray Sigorta'dan bir yıllık Trink Kira Sigortası yaptırarak, kiralarını koruma altına alabiliyorlar.

Ray Sigorta'nın Trink Kira Sigortası ürününün organizasyonunu ise Kuzey Sigorta Acenteliği A.Ş.'nin yaptığı belirtildi.

GURBETÇİLER İÇİN YENİ DÖNEM

Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe yatırım yapmak için cazip ülke haline gelmesi, yurt dışında çalışan gurbetçileri de harekete geçiridiği belirtildi. Ülkelerine bir gün geri dönebilme umuduyla mülk satın alan gurbetçiler, aynı zamanda dönüş yapana kadar kira geliri elde etmiş oluyorlar. Ancak, kiracıları ile sürekli iletişim kuramayan mülk sahiplerinin en büyük problemleri arasında kiralarını alamamaları geldiği kaydedildi. Bu nedenle özellikle kira gelirinin güvence altına alan Ray Sigorta'nın Trink Kira Sigortası, yurt dışında bu tarz sigorta örneklerini bilen gurbetçilerden oldukça ilgi gördüğü kaydedildi.

TOPLAM SATIŞIN YÜZDE 25'İ GURBETÇİLERE YAPILDI

Trink Kira Sigortası'nın mülk sahipleri ve emlak ofisleri tarafında çok dikkat çektiğini belirten satış organizasyonunu üstlenen Kuzey Sigorta'nın Genel Müdürü Derya Gülgeç, "Özelikle bu sigortanın yurt dışı örneklerini bilen ve Türkiye'de kirada mülkleri olan gurbetçilerimizin sigortaya önemli bir müracaatı oldu. Bugüne kadar 'www.trinkkira.com.tr' adresli sitemizi 113 bin 486 kişi ziyaret etti. Danışma hattımızı arayan 2 bin 321 kişiden 623'ü yurt dışındaki gurbetçi mal sahipleri oldu. Toplam satışımızın yüzde 25'i gurbetçilere yapıldı. Sigorta, yerli mülk sahiplerinden önemli bir boyutta ilgi görüyor. Öyle ki, kimi emlak ofislerinin 'garantili kira' gibi söylemlerle kampanyalar bile başlattığını gördük. Trink Sigorta'nın yurt içinde ve yurt dışında herkese yarar sağladığını görmek bizi memnun ediyor" açıklamasında bulundu.

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