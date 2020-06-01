KİPTAŞ'tan Sağlık Çalışanlarına Konut kontenjanı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri 4. Etap Konutları’nın tanıtım programına katıldı. İBB Saraçhane yerleşkesinde gerçekleştirilen programda İmamoğlu, “Bu özel projeye başvurmak için özellikle, şimdiye kadar konut sahibi olamamış vatandaşlarımızı ve Covid -19’la mücadelede ön cephede savaşan ve kendilerine çok şey borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarımızı davet ediyorum.”dedi. İmamoğlu konutların İBB güvencesi, Kiptaş uzmanlığı ile gerçekleştirildiğini belirterek, “İstanbul'un hiç dokunulmamış alanlarına, tarımdan birçok alanına kadar dokunan bir belediye olacağız. Umudun adresi biz olacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraklerinden Kiptaş’ın, Silivri 4. Etap Konutları’nın tanıtım programına katıldı. İBB Saraçhane yerleşkesinde gerçekleştirilen programa, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ve yardımcıları, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt ile birlikte İBB bürokratları katıldı.



Tanıtım programında, Türkiye ile tüm dünyanın görünmez bir düşman ile mücadele içerisinde olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Her ülke belki de son 100 yılın en önemli, en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Koronavirüs mücadelesiyle biz de, devletimizle, belediyemizle, milletimizle en üst seviyede eforu ortaya koymaya çalışırken bir yandan da toplumun yüzleştiği bir kısım zorluklarla da mücadele veriyoruz. 15 büyük şehrimizde hala sokağa çıkma yasağı var. Ne yazık k salgın süresince, ülkemizde 5 bine yakın dünyada da 350 bine yakın insan yaşamını yitirdi” dedi.



-SEÇİM DÖNEMİNDEKİ TAAHHÜTLERİMİZİ İÇİNDE BARINDIRAN BİR PROJE-

Kiptaş’ın, toplu konutta tüm standartları değiştirecek yeni bir projeyi ortaya koymasını çok önemli bulduğunun kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Silivri 4. Etap Konutları, yeni nesil belediyeciliğin bir ürünü olarak da tanımlanabilir ve öyle projelendirilmiştir. Kampanyamızda şehrin geleceği ile ilgili özellikle bazı tanımlamalar yaparak, bazı sözlerde, taahhütlerde bulunduk. Demiştik ki İstanbul’u adil bir şehir yapacağız. Adalet duygusu çok önemli. İstanbul’u yeşil bir şehir yapacağız. Doğayla barışık, doğayla iç içe. Pandemi sürecinde doğa insan ilişkisi çok daha ön plana çıkmış, yaşam alanlarının buna dönük tanımlanması da çok önemli bir husus haline gelmiştir. Demiştik ki İstanbul’u yaratıcı bir şehir yapacağız. Yetenekli insanlarının kendi yaşam koşullarını en çağdaş unsurlarla buluşturmasına fırsatlar sunacağız. Silivri 4. Etap Projesi, seçim döneminde ortaya koyduğumuz bu taahhütleri içinde barındıran bir proje.”



-İSTANBUL, TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİFİ-

Pandemi süresince İstanbul’da ciddi mücadeleler verdiklerini ve bundan sonra da bu mücadelenin süreceğini belirten İmamoğlu, “Bugün yaptığımız tanıtım çok önemli. Bu aslında daha fazla üretmek, daha fazla insanlarına umut sağlamak noktasında önemli bir işareti ortaya koymuş oluyoruz. Biz salgın süresince bu kadim kentte mücadelemizi verdik. İnsanların her türlü sıkıntısında sağlıktan yoksulluğa yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bir yandan da umudu en üst seviyede tutmaya hem de insanların yaşam kalitesini yükseltmeye dönük de vazifemizi, Türkiye’nin lokomotifi olan bu kentin yöneticileri olarak mücadelemizi ve vazifemizi yerine getiriyoruz” diye konuştu.



- KİRA ÖDER GİBİ İNSANLARIMIZIN EV SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK İSTEDİK

-Silivri 4. Etap Konutları projesinde, adil bir şehir yaratma vaatlerini dikkate aldıklarını söyleyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle

sürdürdü:

“Gücü henüz ev sahibi olmaya yetmeyen insanlara bir fırsat eşitliği yaratma adına ortaya koymuş oldukları titiz çalışma ve düşünce çok mühim. Özellikle dar gelirli insanlarımızı ve gençlerimizi öncelemesi çok önemli.Kadınlarımız ve bu dönemde büyük fedakârlıklar yapan sağlık çalışanlarımıza, özel bir hak tanınması. Yine projenin, şehrin adalet duygusunu en üst planda tutmaya dönük öncelikli gruplar şeklinde tanımlaması, projede bizim için önemli bir karakter. Kira öder gibi insanlarımızın ev sahibi olmasını sağlamak istedik. Bu fikrin bu ülkede gerçek olmasını sağlamak, mümkün hale getirmek bizim gibi İBB’nin değerli kurumu Kiptaş’ın ortaya koyduğu bir prensip. Dar gelirliler dahil herkes bu şehirde adaletli bir ödeme sistemiyle mülk sahibi olabilsin. Projemizde, yeşil bir şehri var etme çabamızı da ortaya koymamız gerekiyordu. Bu vaadimizi de bu projede Kiptaş kurumumuz dikkate almıştır. İstedik ki bu projede ev sahibi olacak herkes, evinin hangi penceresinden bakarsa baksın yeşil bir ortamla, doğayla iç içe bir imkanla buluşsun.”

-SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI ÖZELLİKLE DAVET EDİYORUM-

Sosyal konutla kaliteyi üst seviyede tutan, standartları kökünden değiştirecek projenin Kiptaş aracılığıyla, Türkiye'ye yeni bir anlayışı işaret edeceğini vurgulayan İmamoğlu, “Biz inanıyoruz ve her yerde dile getiriyoruz;bir şehirde yaşayan insanlara eşit fırsatlar sunma fikri, kurumlara aittir. Ve bunu asla ve asla ıskalamamalıyız. Yeni nesil belediyeciliğin, yeni nesil sosyal konut anlayışı ile birleştiği bir proje ortaya çıkmış, vücut bulmuş halidir diyebilirim. Şehrimize ve 16 milyon insanımıza bu güzide proje hayırlı uğurlu olsun.”

Ön cephede mücadele eden, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımızı özellikle davet ediyorum. Onlar ayrıcalık da. Arkadaşlarımdan bunu istemiştim. Bunu hayata geçirmenin keyfini yaşıyoruz. Ben tabii burada şunu söyleyeyim, daha önce kura çektik. Hak sahiplerine bitirdiğimiz projenin teslim edilmesi için canla başla çalışıp Haziran'da harekete geçirecekler. Bir yandan mücadelemizi vereceğiz, bir yandan sorunların çözümünde öncü olacağız. Bir yandan da sahada üreten, İstanbul'un hiç dokunulmamış alanlarına, tarımdan birçok alana dokunan bir belediye olacağız. Umudun adresi biz olacağız. Ülkemiz adına, şehrimiz adına. Bu zor günlerde insanlarımızın yuva edinme ihtiyaçlarına en üst seviyede ışık olan Kiptaş’ımıza gerçekten teşekkür ediyorum.”



ALİ KURT: “STANDARTLARI DEĞİŞTİRECEK BİR PROJE”

Tanıtım programında İmamoğlu’ndan önce söz alarak projeye dair bilgiler paylaşan Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt; “Biz bu proje ile sosyal konut üretmek için yola çıktık. Ancak, sadece maliyeti düşük konutlar yapmak dışında, projede mimarlık ve mühendislik bilimini önceleyen, ulaşılabilir nitelikli bir tasarım ortaya çıkardık” dedi. Silivri 4. Etap Konutları’nın, sosyal konut alanında standartları değiştirecek bir proje olduğunun altını çizen Kurt, “Yeni projemiz, doğasını içinde barındıran, yüzde 40 oranında yeşil alana sahip ve sosyal alanları ile ön planda olan bir konut projesi. Her ihtiyacı karşılamaya fırsat veren bir yapı ile aileler için her yaş grubuna özel bir yaşam alanı olarak planlandı” şeklinde konuştu.



-SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖNCELİK TANINDI-

“Pandemi süresince görev yapan tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum” diyen Kurt şöyle devam etti: “Silivri 4. Etap sosyal konutlarımızda ayrıcalıklı bir duruma daha yer veriyoruz. Kamu kurumlarının sosyal konut projelerinde de gerçekleştiği gibi biz de yüzde 40 engelli vatandaşlarımız ile şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için 50’şer adet iki ayrı kontenjan ayırdık. Bu ayrıcalıklı gruplarımıza ek olarak 50 konutu da sağlık çalışanlarımız için ayırdık. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında ambulans şoförü, hizmetli, hasta bakıcı, hemşire veya doktor olanlara diğer başvuru şartlarını taşıması halinde projemize bu kontenjandan başvurabilecek”



-İSTANBUL’DA YAŞAMA ŞARTI-

Silivri 4. Etap Konutları projesine baş vurabilmek için kişinin ve eşinin bir evinin olmaması gerektiğini belirten Kurt, diğer şartları şöyle sıraladı:

“Ebevenylerin de aynı evde yaşayan 18 yaşını doldurmuş tüm bireyler ise üzerinde evi olması halinde projeye başvurabilecekler. Amacımız ev sahibi olmayanlara öncelik tanırken gençlerimize de hayat kurarken biraz faydalı olmak istedik. Başvuru tarihi itibariyle vatandaşlarıma 1 yıl İstanbul’da yaşama şartı getiriyoruz. Ve daha önce KİPTAŞ’tan konut almamış olma şartı getirdik. Bu şartımız da dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz anketin önemli bir sonucu.”



-AMACIMIZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE PROJE İLE BULUŞTURMAK-

Kurt, proje ile evi olmayan vatandaşlara öncelik tanıyarak fırsat eşitliği sunmayı hedeflediklerini ve bunun için 3 hafta ön başvuru süresi belirlediklerini söyledi. “Amacımız ev sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak” diyen Kurt şöyle devam etti: “3 haftalık başvuru sürecinde vatandaşların talebinin yoğun olması halinde kura çekeceğiz. Olası hak sahiplerimizin sosyal hayatlarında ve ekonomik durumlarında değişim olabileceğini düşünerek hak sahiplerine süreç içinde devir hakkı veriyoruz. Devir hakkı alacak kişilerin de başvuru şartlarını sağlaması kriterini getirdik. Buradaki amacımız öncelikle ihtiyaç sahiplerine proje ile buluşturmak.”



-DAİRENİN BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİL FAYDALI ALAN KULLANIMI ÖNEMLİ-

Projeden ev sahibi olmak isteyenler için, peşin 228 bin TL’den başlayan fiyatların yanı sıra, 120 ayda 2 bin 250 TL’den başlayan taksit seçeneği ile asgari ücretin altında ödeme planları sunduklarını kaydeden Kurt, projeye dair şu bilgileri paylaştı:

“Biz yeni projemizde ve bundan sonraki projelerde balkonuyla, faydalı alan kullanımıyla fark yaratmayı amaçlıyoruz. Dairenin m2 büyüklüğünün değil faydalı alan kullanımının önemli olduğunu mimari çalışmalarımız ile süreç içerisinde açıkça göstereceğiz. Üst kalite malzeme kullandığımız 2+1 ve 3+1 daireleri, sürdürülebilir peyzaj alanı, çocuk parkları, kreş, engelli yolları, cadde üstü dükkanları ile insanlara konforlu yaşam vaat eden özel bir proje ortaya çıkarttık. Duvarlarla sınırlı değil, ara sokaklarla çevrili bir yaşam hayal ettik. Bir mikro kent gibi düşünebilirsiniz, ara sokaklardan mahalleler, mahallelerden oluşan bir kent parçası tasarladık."

Konuşmaların ardından salonda, Silivri 4. Etap Konutları’nın tanıtıldığı film gösterildi. İmamoğlu daha sonra Kiptaş çalışanları ve kurmayları ile toplu fotoğraf çektirdi.

-ÖN BAŞVURU ŞARTLARINDA KOLAYLIK-

Pandemi dönemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında Kiptaş tarihinde ilk kez proje için ön başvurular, 01-21 Haziran tarihleri arasında, www.silivri4.kiptas.istanbul sitesi üzerinden alınabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar 500 TL katılım bedelini kredi kartı ile online ödeyip kolaylıkla taleplerini oluşturabilecekler. Bin 396 konuttan oluşan proje, 2+1, 3+1 şeklindeki dairelerden oluşuyor.