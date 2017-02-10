Kipa’nın Migros’a devir işlemine Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı

KİPA hisselerinin yüzde 95,5’nin Tesco Overseas Investments Limited’den Migros Ticaret A.Ş.’ye devri işlemi Rekabet Kurumu tarafından onaylandı.

Migros Ticaret A.Ş.’den yapılan açıklamada, 21 Haziran 2016 tarihinde hisse devrine ilişkin yasal izinler için Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruya, Kurum’un 9 Şubat 2017 tarihli yazısıyla onay çıktığı duyuruldu. Migros, hisse devriyle birlikte ağırlıklı olarak Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde hizmet veren Kipa’nın; 48 Hipermarket, 48 Süpermarket ve 72 Express Mağazası ile birlikte yaklaşık 320 bin m2 net satış alanını bünyesine dahil etmiş olacak. Ayrıca, Kipa’nın 20 ilde bulunan 26 AVM’si de Migros’un olacak. Açıklamada, devir süreciyle ilgili gerekli işlemlerin hızla tamamlanarak, hisse devrinin 1 Mart 2017 tarihinde gerçekleşmesinin planlandığı ifade edildi. Şirketin, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yaptığı Özel Durum Açıklamasında, “Rekabet Kurulu, 10 ilçede yatay yoğunlaşma ve ayrıca Anadolu Endüstri Holding A.Ş. iştiraklerinden Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş’nin bira pazarında hakim durumunu güçlendirme endişelerinin Migros’un 25 Ocak 2017 tarih ve 580 sayı ile sunulan taahhüt paketi ile giderildiği kanaati ile işleme 09 Şubat 2017 tarihinde 17-06/56-22 sayılı karar ile izin vermiş bulunmaktadır” denildi.

Satın alma yatırımı ile ilgili değerlendirmede bulunan Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, “Migros yarım asrı aşkın deneyimiyle perakende sektöründe özgün bir bilgi birikimi oluşturmuştur. Bu deneyim, farklı coğrafyalarda, pek çok tedarikçi ve hizmet odaklı çalışanıyla devamlı kendini güncelleyen ve ilkleri gerçekleştiren bir yapıda büyümeye devam ediyor. Kipa satın alma yatırımımızı, perakendenin geleceğine olan inancımızın peşinden giderek gerçekleştiriyoruz. Uluslararası arenada önemli bir marka olan Tesco’nun, Kipa’ya kattığı zenginlik, başarılı Kipa çalışanları ve Kipa’nın perakende hizmeti, Migros satın almasının ardından daha da güçlenecek. Hep birlikte çıtayı yukarı taşıyarak Migros’un perakende sektöründeki öncülüğünü zenginleştireceğiz” diye konuştu.

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