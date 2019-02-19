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Kimlikle seyahat ile Moldovalı turist sayısı 200 bini geçecek

Gökhan Artan / İstanbul,19 Şubat () - Türkiye ile Moldova arasında bugünden itibaren başlayan karşılıklı kimlikle seyahat döneminde, Moldova'dan gelecek turist sayısının 200 bin kişinin üzerine çıkması bekleniyor. Türkiye'ye Moldova'dan...

Kimlikle seyahat ile Moldovalı turist sayısı 200 bini geçecek

Gökhan Artan / İstanbul,19 Şubat () - Türkiye ile Moldova arasında bugünden itibaren başlayan karşılıklı kimlikle seyahat döneminde, Moldova'dan gelecek turist sayısının 200 bin kişinin üzerine çıkması bekleniyor. Türkiye'ye Moldova'dan gelen turist sayısı geçen yıl yüzde 13.25 artışla 194 bin kişiye yükseldi. 

Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat dönemi bugünden itibaren başlıyor. İki ülke arasındaki turist sayısına olumlu yansıması beklenen kimlikle seyahatin, özellikle Moldova'dan gelen turist sayısını artırması bekleniyor.

Türkiye'ye geçen yıl 194 bin Moldovalı turist geldi ve bu turistlerin 40 bini İstanbul'u ziyaret edenlerden oluştu. Bu yıl Moldova'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısının kimlikle seyahatin etkisiyle 200 bini geçmesi bekleniyor. Türkiye'ye 2016 yılında 140 bin, 2017 yılında 171 bin Moldovalı gelmişti. Bir saat uçuş süresi olan Kişinev - İstanbul arasında her gün üç uçuş bulunuyor. Bugünden itibaren kimlikle Moldova'ya giriş yapacak vatandaşlar her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabilecek. 

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