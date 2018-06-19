“Kim Jong Un üçüncü Çin ziyaretini gerçekleştirebilir”

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Haziran () – Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu yıl üçüncü kez olmak üzere Çin’i ziyaret edebilir.

Japon haber ajansı Kyodo, bugün bir Kuzey Kore nakliye gemisinin Çin’e indiğini duyurmasının ardından, Kim Jong Un’un Çin’i yeniden ziyaret edebileceği iddia edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklamada bulunmazken, Kim Jong Un’un söz konusu ziyareti, Mart ayından bu yana Çin’e gerçekleştirdiği üçüncü ziyaret olacak.