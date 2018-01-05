Kilim Mobilya CEO'su Mesut Yiğit: Mobilya'nın doktorları olacağız

İstanbul, 5 Ocak () - Yeni dönemde eğitimi başrole çıkaran bir anlayışla yola çıktıklarını söyleyen Kilim Mobilya CEO'su Mesut Yiğit, "Benim temel motivasyonum, birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan daha eğitimli olmam gerektiğini esas alır; onlara örnek olmam gerektiğine inanırım" dedi.

Kısa sürede mobilyanın doktorlarını çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yiğit, "Elektronik mühendisiyim. Elektronik mühendisliğinin yanısıra, işletme ve iktisat dallarında lisans diplomam var. Biz insanların evlerini, yaşam alanlarını dizayn edeceğiz. Onlara yeni yaşam biçimlerini önereceğiz. Bu yüzden ekibimiz mobilyanın doktorlarından oluşacak. Bizden ürün alan mutlu olacak, hasta olmayacak" diye konuştu ve şöyle devam etti:

"Öğrenen bir ekiple öğrenen gelişen sürekli yenilenen bir yapı oluşturuyoruz. Bu anlamda, iş yönetimi konusunda yüksek lisans yaptım. İktisat, ekonomi ve finans konusunda doktora yapıyorum; tez dönemine geçti.

"Çeşitli üniversitelerde, stratejik planlama, inovasyon ve yenilik yönetimi, teknoloji yönetimi gibi konularda dersler verdim. Özellikle, akademik çevrelere yakınım.

"Düzenli olarak öğrenen, düzenli olarak öğreten bir yapı içerisinde yetiştik. Hem öğretici hem de öğrenci olmanın avantajını çalışma ortamıma da aktarıyorum."

Akademik çevrelere yakınlığının da etkisiyle, Kilim Mobilya'da da "öğrenen organizasyon" modelini benimsediklerinin altını çizen Mesut Yiğit, "Kilim’de özellikle, öğrenen, kendini geliştiren, eğitim yapmak isteyenlerle ilgili bir ayrı bakış açımız var" diyor ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini şöyle sıraladı:

"Önümüzdeki dönemler içinde, yüksek lisans ve diploma yapmış insanların sayısını birkaç kat artırmak istiyoruz.

"Toplam kadronun yüzde 25’ini bu arkadaşların oluşturmasını arzu ediyoruz.

"Bunun yanısıra, kendime ait çeşitli patentlerim var; yazılım, makine tasarımı gibi alanlarda.

"Geçtiğimiz dönemler içinde özellikle üretim teknolojilerine ait bir takım çalışmaları, benim lider olduğum ekipler yönetti. Çeşitli Tübitak projeleri yaptık.

"Bunlar üzerinde, özellikle Türkiye’de üretim teknolojileri açısından bakıldığı zaman, ilk olanlar ağırlıklı, zaten Tübitak projesinin şartlarından bir tanesi bu.

"Kilim’de de yine, kendi yazılımını, kendi üretim teknolojisini kendi Ar-Ge’sini, kendi iş modelini kurabilen bir yapı hedefliyoruz. Ar-Ge ekibimiz yakın zamanda 40 kişiye ulaşacak. Bu da tabi, eğitimli insandan geçiyor.

"Benim temel motivasyonum, benim çalıştırdığım diğer insanlardan daha eğitimli olmam gerektiği, onlara örnek olmam gerektiği anlayışındaydı.

"Bu açıdan bakıldığı zaman, sürekli bir eğitim içindeyiz.

"Doktorayı bitirdiğim zaman, bir tane daha yüksek lisans deneyeceğim, mühendislik alanlarından bir tanesinde."

"Bu birikimi, Kilim Mobilya'ya transfer etmiş oldum; ancak, diğer taraftan Kilim Mobilya'da da çok kaliteli bir eğitim alt yapısı buldum. İkisi yanyana geldiği zaman, aslında benim CV'me yazacaklarım henüz daha yeni başlamış oluyor. Kilim dönemiyle birlikte ben CV'me, birkaç sayfa daha ilave edeceğimi tahmin ediyorum."

Kayseri Yahyalı’da 1969 yılında doğan Mesut Yiğit, lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı.

Mesut Yiğit, lisansüstü eğitimini Melikşah Üniversitesi’nde aldığı İş yönetimi ve Finans odaklı MBA’den sonra Erciyes Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans Doktorası ile sürdürüyor.

Sektördeki kariyerine Hes Makina’da "Tasarım Mühendisi" olarak adım atan Mesut Yiğit, daha sonra Boydak Gruba ait Merkez Çelik ve İstikbal Mobilya’da üstlendiği önemli görevleri başarıyla yürüttü.

İlgi alanlarını, yönetim bilimleri, inovasyon, üretim sistemleri tasarımı, yalın üretim sistemleri, kalite yönetimi, ekonomi ve finans, matematiksel modelleme, yapay zeka ve yapay sinir ağları ile programlama üzerine yoğunlaştıran Mesut Yiğit, gönüllü çalışmalarda da yer aldı. jMakina ve üretim sistemleri tasarımında 14 Bireysel Patent sahibi olan Mesut Yiğit, TÜSİAD İnovasyon ve Teknoloji Çalışma Grubu’nun yanında, TÜBİTAK ve KalDer ile de önemli çalışmalara imza attı.

İngilizce’nin yanında Almanca ve Rusça da bilen Mesut Yiğit, MS Office, Minitab, Eviews Visual Studio, C,C++, Pascal, Embedded systems, PLC, DCS sistemleri ve Solidworks yazılımlarına da hakim durumda. Mesut Yiğit evli ve üç çocuk babası. (Fotoğraflı)