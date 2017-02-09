KHK ile kapatılan radyo/TV lisansları RTÜK tarafından "ihya" edilecek

İstanbul, 9 Şubat () - Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan radyo ve televizyonların lisans ve hakları, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "ihya" edilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni KHK'nın 11. maddesinde, "Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan özel radyo ve televizyonların; 15 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla sahip oldukları yayın lisansları, yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki benzeri izinleri Maliye Bakanlığının bu yöndeki talebi üzerine RTÜK tarafından ihya edilir" denildi.

Buna göre, "ihya" edilen bu lisans ve haklar ile frekans, kanal kullanımı ve benzeri izinlerin Maliye Bakanlığınca veya TMSF tarafından kapatılan özel radyo ve televizyonlara ait diğer varlıklarla

birlikte ya da ayrı ayrı satılması durumunda bunların yeni alıcıları adına devri ve tescili işlemleri TMSF'nin bildirimi üzerine, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanacak.