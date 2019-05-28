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KGF: KOBİ'lere 500 bin liraya kadar "destek kredisi"

İstanbul, 28 Mayıs () - Kredi Garanti Fonu (KGF), yeni bir kredi paketi projesi ile, küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ), 500 bin liraya kadar "KGF Destek Kredisi" verecek. KGF'den yapılan açıklamada, "Avrupa Yatırım Fonu'nun (EIF) KGF’ye...

KGF: KOBİ'lere 500 bin liraya kadar "destek kredisi"

İstanbul, 28 Mayıs () - Kredi Garanti Fonu (KGF), yeni bir kredi paketi projesi ile, küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ), 500 bin liraya kadar "KGF Destek Kredisi" verecek.
KGF'den yapılan açıklamada, "Avrupa Yatırım Fonu'nun (EIF) KGF’ye sağladığı hibe fon ile hayata geçirilen KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) programına gösterilen yoğun ilgi ile kısa sürede önemli bir kredi hacmine ulaşıldı ve hem reel sektörden hem de Bankacılık sektöründen gelen projenin devamı talepleri doğrultusunda KGF Destek Kredisi projesi hazırlandı" denildi.
Açıklamaya göre KOBİ’ler, KGF Destek Kredisi projesi kapsamında azami 500 bin liralık krediyi yüzde 80 KGF kefaleti ile kullanabilecek. Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak olan kredilerin vadesi de 12 aya kadar geri ödemesiz dönem ile birlikte asgari 36 ay, azami 60 aya kadar uzayabilecek.
Açıklamada, "KGF Destek Kredisi’nden yararlanmak için bugün itibariyle Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Alternatif Bank, Halkbank, QNB Finansbank, VakıfBank, Denizbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’na başvuruda bulunulabilecek" denildi.

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