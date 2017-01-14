Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?
ABD: Astana'daki Suriye görüşmeleri için resmi davet almadık
ABD-Türkiye ilişkileri karmaşık hale geldi
Zeytinburnu'nda bina çöktü : 2 ölü, 17 yaralı
Binayı boşalttılar, yoldan geçenlerin üzerine...

KESK'ten, '2017'de maaşlardaki erime artacak' açıklaması

İZMİR () - KESK İzmir Şubeler Platformu, kamu emekçilerinin mali tablosunun her geçen gün karardığını açıkladı. Platform, yüzde 8.53 oranındaki resmi enflasyonla kapanan, gerçek enflasyonun daha fazla olduğu belirtilen 2016 yılından sonra...

KESK'ten, '2017'de maaşlardaki erime artacak' açıklaması

İZMİR () - KESK İzmir Şubeler Platformu, kamu emekçilerinin mali tablosunun her geçen gün karardığını açıkladı. Platform, yüzde 8.53 oranındaki resmi enflasyonla kapanan, gerçek enflasyonun daha fazla olduğu belirtilen 2016 yılından sonra çalışanların yüzde 3 oranındaki Ocak ayı artışıyla ilk alacakları maaşlardaki erimenin 2017 yılında daha da artacağı uyarısı yaptı.
KESK İzmir Şubeler Platformu, Tüm-Bel Sen 2 No'lu Şube binasında basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Başkanı Rukiye Çakır, dolar kurunda yaşanan artış, yüksek enflasyon, adaletsiz gelir vergisi dilimleri sonucunda, her geçen gün daha kötüye gittiğini söylediği mali tablonun ikinci planda kaldığı bir süreç yaşadıklarını söyledi.
Anayasa ve yasalarla, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış çalışma hakkının, iş güvencesinin OHAL ile birlikte fiili olarak ortadan kaldırıldığını belirten Çakır, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın üç gün önce açıkladığı rakamlara göre OHAL kanun hükmünde kararnameleri (KHK) ile 97 bin 679 kamu emekçisi neyle suçlandığını dahi bilmeden, sorgusuz sualsiz memuriyetten çıkarılmıştır. Yine Bakanın açıkladığı rakamlara göre 37 bin 677 kamu emekçisi halen açıktadır" dedi.
Çakır, hükümet kanadından her şeyin yolunda, ekonominin düzgün, asgari ücretlinin, kamu emekçisinin enflasyona ezdirilmediği söylemleri geldiğini, oysa dolar kurunun tavan yaptığı, iğneden ipliğe her şeyin zam furyasına tabi tutulduğu koşullarda çarşıda, pazarda mutfakta yaşanan gerçek enflasyon oranı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi enflasyonunun uzaktan yakından ilgisi olmadığını, ülkedeki çocukların bile bildiğini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55