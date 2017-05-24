KAYSO: Üretim Reform Paketi, sanayiciyi destekleyen kapsamlı bir çalışma

KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Üretim Reform Paketi'yle sanayicilerin yükünün hafifleyeceğine ve yatırımcıların önünün açılacağına inandıklarını belirterek, paketin, sanayiciyi destekleyen kapsamlı bir çalışma olduğunu söyledi.Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Salonu'nda yapıldı. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Vergi ve SGK Primlerinin 6 bin 736 sayılı bazı alacakların yapılandırılması kanunu çerçevesinde 2017 yılı Ocak ayından Mayıs ayına ertelenen 2'nci taksit ödeme süresinin 31 Mayıs 2017 tarihinde son bulacağını, yapılandırma başvurusunda bulunmuş ancak ilk taksitini ödeyememiş mükelleflerin de yine 31 Mayıs 2017 tarihi son gün olmak üzere, 1 ve 2'nci taksitleri birlikte ve cezasız ödeme imkanına sahip olduklarını belirtti. Hükümetin gerek finans ve istihdam gerekse üretim maliyetleri tarafında almış olduğu önlemler ile piyasalarda rahatlama olduğunu söyleyen Başkan Büyüksimitci, şöyle dedi:“KGF kefaleti, KOSGEB destekleri, Eximbank kredileri, mobilyada KDV’nin yüzde 8'e düşürülmesi, beyaz eşyada ÖTV’nin kaldırılması, Tapu Harçlarının düşürülmesi, Taşınır Rehni Kanunu İle Oluşturulan Kredi Hacmi ve Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri metrekare vergi değeri 500-1.000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alındı.”Geçmişte sanayisi olmayan sadece hizmetler sektörüne bağlı büyüyen ekonomilerin, bugün çöküşte olduğunu, bu yüzden sanayinin çağın şartlarına uygun bir biçimde büyütülmesi gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci, şöyle konuştu:“Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi olması hedefi için toplumun her kesiminin, ülkenin sağlıklı büyümesi ve kalkınması için çaba göstermesi gerekiyor. Bu hedefi yakalayabilmek için yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan başta çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) olmak üzere, tüm odalarımız ve OSB’lerimizin destekleriyle, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlıkları tamamlanan Üretim Reform Paketi yasalaşmak üzere meclise sunulmuştur. Mayıs ayı içerisinde yasalaşmasını beklediğimiz paketin, sanayicilerimizin yükünü hafifleteceğine ve yatırımcılarımızın önünü açacağına, Türkiye’nin sağlıklı büyümesini ve kalkınmasını hızlandıracağına inandığımızı belirtmek istiyorum.”Başkan Büyüksimitci, 77 maddelik Üretim Reform Paketi’nin kamuoyu ile paylaşılan kısmı kadarıyla, yürürlüğe girmesiyle birlikte sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketimlerinden yüzde 2’lik TRT payı alınmayacağını, aynı belgeye sahip sanayicilerin, emlak vergisi de ödemeyeceğini, planlı sanayi alanlarındaki satışlarda damga vergisi ve harçlarının kaldırılacağını, yerli üreticinin destekleneceğini, kamu ihalelerinde yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacağını ve ayrıca, şehir içinde kalan sanayi sitelerinin de şehir dışına taşınmış olacağını, yıllardır sanayicilerin talebi olan OSB’lerin demiryolları ile bağlantılarının yapılması ile ilgili çalışmaların da bu paket içinde olduğunu söyledi. Üretim Reform Paketi’nin üreticiyi destekleyen kapsamlı bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Öncelikle sanayicinin mali yüklerinin azaltmasının hedeflendiği bu paketin en kısa zamanda yasalaşmasını umuyor, bu çalışmaya destek veren başta hükümetimiz olmak üzere, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü’ ye ve Bakanlığımızın kıymetli bürokratlarına tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde çok ciddi teşvikler verilerek yatırımların arttırılmaya çalışıldığını ve korumacılık tedbirlerinin arttığını söyleyen Başkan Büyüksimitci, ''Bunun için bizim de ülke olarak hem mevcut yatırımlarımızı korumamız ve geliştirmemiz hem de yeni yatırım yapılmasını sağlamamız için kapsamlı bir teşvik uygulaması ile bu Üretim Reform Paketi'nin desteklenmesi gerekmektedir'' diye konuştu.İstihdam seferberliği kapsamında Kayseri’nin Türkiye genelinde iyi durumda olduğunu ve istihdamın artarak devam ettiğini belirten Büyüksimitci, şunları ekledi:“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme taşıdığı İstihdam Seferberliği konusunda tüm üyelerimizi bilgilendirdik ve KAYSO olarak üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Şubat ayı başından 15 Mayıs’a kadar geçen 3,5 aylık sürede yaklaşık 16 bin ilave istihdam yapıldığını tahmin ediyoruz. Buna katkı veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum.”Başkan Büyüksimitci, sanayicilerimizin kalifiye ve kalifiye olmayan eleman bulamadıkları konusunda şikâyetleri olduğunu, bu konuda da alt ve ara eleman yetiştirmek için çıraklık okullarını ve meslek liselerinin cazibesini artırmak zorunda olduklarını da belirtti.

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