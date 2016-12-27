KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Milli seferberlik ruhuyla üretmeye devam edeceğiz

KAYSERİ, () - KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2017 yılının 2016’dan daha iyi bir yıl olacağını belirterek, ''Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda sanayiciler olarak milli seferberlik ruhu içerisinde çalışmaya, üretmeye ve istihdam sağlaya devam edeceğiz'' dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı KAYSO Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi ve disiplin kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda şehitler için Kuran’ı Kerim okutuldu. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri başta olmak üzere tüm ülke genelinde gerçekleşen terör olaylarını bir kez daha nefrete kınayarak, şehitlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

Ülkenin kritik günlerden geçtiği bu günlerde, hain odakların Türkiye üzerinde kirli oyunlarını sergilemeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “15 Temmuzda başaramadıklarını, bu günlerde kalleşçe yaptıkları bombalı saldırılarla yapmaya çalışıyorlar. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Biz Kayserililer ve Türk milleti olarak onların oyununa gelmeyecek, tuzaklarına düşmeyeceğiz.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararları desteklediklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “İnşallah önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanımızın da sıkça belirttiği gibi, sanayicilerimizin kendi işine odaklanması, bunu bir milli seferberlik ruhu ile yapması, artık oturmayacağımız koşacağımız, koşturacağımız bir yıl olması gerekiyor. Daha çok üretmeliyiz, daha çok ihracat yapmalıyız. Yeni yılda ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için sanayiciler olarak hep birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

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