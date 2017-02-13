Kayseri'ye 25 milyon TL'lik Arap yatırımı

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de kurulu köklü gıda firmalarından Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş., Dubai menşeili Bracknor Fund Limited ile 25 milyon TL'lik yatırım sözleşmesi imzaladı. Yatırım anlaşmasıyla birlikte, yüzde 20 ilave istihdam sağlanacak.

Yatırımla ilgili sözleşmenin 24 Ocak'ta iki taraf arasında imzalanması üzerine, bugün de basın tanıtımı yapıldı. Tanıtıma Oylum Gıda Sınai Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Büyüknalbant, şirketin CEO'su Yener Büyüknalbant, Bracknor Yatırım Komitesi Başkanı Aboudi Gassam, CEO'su Pierre Vannineuse ve Kurucu Ortağı Hugo Pingray, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şirketin yapısı ve yapılan anlaşmayla ilgili bilgiler veren Yener Büyüknalbant, firmanın 2012 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bir şirket olduğunu ve halka arz gelirlerinin tamamının yatırıma yönlendirildiğini kaydetti. Büyüknalbant, "Bu yatırım anlaşması ile sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine katkı olarak, 2017 yılı içinde mevcut istihdamımızın en az yüzde 20'si kadar ilave istihdam sağlayacağız. Bu yeni istihdamla da ülkemizin işsizlik sorununa kendi çapımızda katkı sunacağız. Ürünlerimizi biz 30 ülkeye gönderiyorduk. Şimdi çok daha fazla ülkeye gideceğiz" dedi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Büyüknalbant da 25 milyon TL'lik yatırımın, Türk ekonomisine yeni bir ivme ve heyecan katacağını belirterek, "Bu yatırım, ülkemize yabancı sermaye girmesi anlamında çok büyük önem taşıyor. Bu yıl için bizden önce bir gıda firması bunu sağlamıştı, ikinci olarak da biz böyle bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşmayla ayrıca özellikle Kayserimiz'de istihdam yapmış olacağız. Körfez ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika pazarındaki payımızı daha da artıracağız" diye konuştu.

Bir Türk gıda firmasına yatırım yapma kararı aldıkları için mutlu olduklarını kaydeden Bracknor Yatırım Komitesi Başkanı Aboudi Gassam ise bisküvi, gofret, kraker, çikolata krema, çikolata kaplamalı ürünler üreten şirketin ürün yelpazesini çok çekici ve benzersiz bulduklarını belirterek, "Özellikle Körfez ülkelerindeki bu pazar için büyük bir potansiyel görüyoruz. Uluslararası büyümesini mümkün olan en fazla seviyeye çıkarmak için firmaya en uygun ticari tanıtımları yapacağımızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.



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