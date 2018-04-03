Kayseri Şeker Fabrikası, özelleştirilecek 3 şeker fabrikasına talip oldu

KAYSERİ Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne ait Kayseri Şeker Fabrikası, Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.'ye ait özelleştirme kapsamındaki 14 şeker fabrikasından Bor, Çorum, Kırşehir Şeker Fabrikaları için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na başvuru yaptı.Özelleştirilecek olan 14 fabrikadan birinci grupta yer alan Bor, Çorum ve Kırşehir Şeker Fabrikaları için Kayseri Şeker Fabrikası adına Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na başvuruyu, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinden İsmail Avşar, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcısı İsmail Gedik, birlikte yaptı. Başvuru sonrası açıklama yapan Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şunları söyledi:''Bu başvuru Kayseri çiftçisi adına yapılan bir müracaattır. Biz bugünkü grupta bulunan dört fabrikadan Bor, Çorum ve Kırşehir Şeker Fabrikalarına ait teklifi vermiş bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte karşılıklı değerlendirmeler yapılacak ve sonunda açık artırmayla ihale sonuçlanacak. Bu gruptaki şeker fabrikalarına başka taliplilerin de olduğu anlaşılıyor. Sonuçta bu bir kısmet ve yarış meselesidir. İnşallah hayırlısı ile sonuçlanır. Biz Kayseri Şeker Fabrikası olarak Türkiye’de bu iş en başarılı bir şekilde yöneten kuruluş konumundayız. Çiftçimiz, çalışanımız bizim çalışmalarımızdan oldukça memnun. İnanıyoruz ki devletimiz de bizim çalışmalarımızdan memnundur. Çünkü Kayseri Şeker Fabrikası yüksek oranda kar sağlayan ve aynı zaman da devletine de yüksek oranda vergisini verme şerefini taşıyan bir kuruluştur. Biz bu çalışma ortamını daha geniş bir coğrafyada gerçekleştirelim. Daha fazla fabrikalarda bu başarıyı ortaya koyalım istiyoruz.''Hüseyin Akay, bundan sonraki aşamalarda başka fabrikalar için de teklif yapabileceklerini belirterek ''Çünkü biz şuna inanıyoruz. Şeker stratejik bir ürün, bu stratejik ürünün Türkiye’de mutlaka üretiminin devam etmesi lazım. Şeker sektörünün ayakta kalması lazım. Biz de buna en güçlü desteği vermek arzusundayız. Bu amaçla bu yol çıktık. Biz Kayseri Şekerin çiftçilerine sağladığı ortamdan diğer bölgelerin çiftçilerinde istifade ermesini istiyoruz'' diye konuştu.

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