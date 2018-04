Kayısı çağlası ve can eriği tezgâhta

DÜNYADA kayısı ve erik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Malatya'da, kayısı çağlası ve can eriği tezgâha indi. Kentte meyvelerin kilosu 3.5 ila 25 lira arasında satılıyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Malatya, dünyada kayısı ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor. Yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun bulunduğu Malatya'da geçen yıl 672 bin 670 ton kayısı toplandı. Kentte 'sarı altın' olarak ifade edilen kayısı bu yıl erken çiçek açarken, çağla da tezgâhlardaki yerini aldı. Pazarcının yüzünü güldüren kayısı çağlasının yanı sıra can eriğine de vatandaşlar ilgi gösterdi. Erken hasat yapacak üreticiler de bu yıl kayısı rekoltesinin bol olmasından mutlu. Tezgâhları yeşile boyayan çağla ve erik, meyveler arasında en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.

TÜM YURDA GÖNDERİLİYOR

Kentteki halde 10 yıldır kayısı satan Ersin Karabey, bu meyvenin en çok satıldığı zamanın çağla zamanı olduğunu belirterek, "Havaların bu sene güzel gitmesiyle birlikte kayısılar bu sene biraz erken oldu. Normalde şu an çağla kayısıların 10- 15 günü vardı ama bu sene erken oldu. Havalar bayağı sıcak gittiği için şu an fiyatlar cazip. Bu sene Malatya'da kayısıda yanma, donma gibi olaylara pek rastlamadık. Şu anda Malatya kayısı çağlası 5 liradan tezgâhlarda satılıyor. Türkiye'de her ile gönderiyoruz. Kuru kayısı olarak da Malatya'dan bütün illere kayısılarımızı gönderiyoruz ama çağlaya bayağı bir rağbet var. Kayısının en çok satılan şekli çağladır. Şu an yeni çıktığı için insanların talebi bayağı var. Biz burada hem perakende olarak satıyoruz hem de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Kayısı çağlası şu an tezgâhta 5 lira ila 6 lira arasında değişiyor" dedi.

MALATYA'DA 5 LİRA, İSTANBUL'DA 40 LİRA

Malatya'da can eriğinin ise kilosu 5 ila 15 lira arasında tazgâhlarda satılıyor. Bu yıl fiyatların makûl olduğunu belirten esnaf şunları söyledi:

"Erik bollaşıyor, bollaştıkça fiyatı da düşer bundan sonra. Erik fiyatları 3.5 liradan başlıyor 15 liraya kadar çıkıyor. Erik İstanbul'da 40 liraya satılıyor. Kayısılarımız Malatya'da 5- 6 lira arası değişiyor. İstanbul'da 40 liraya satıyorlar."



FOTOĞRAFLI