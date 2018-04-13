Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Katar 12 milyar dolar tutarında dolar tahvili ihraç etti

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Nisan () – Katar 2016’dan bu yana ilk kez gerçekleştirdiği dolar bazlı tahvil satışında 12 milyar dolar topladı ve Suudi Arabistan’ın hafta başında gerçekleştirdiği 11 milyar dolarlık tahvil ihracını geçti. Bloomberg’de...

Katar 12 milyar dolar tutarında dolar tahvili ihraç etti

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Nisan () – Katar 2016’dan bu yana ilk kez gerçekleştirdiği dolar bazlı tahvil satışında 12 milyar dolar topladı ve Suudi Arabistan’ın hafta başında gerçekleştirdiği 11 milyar dolarlık tahvil ihracını geçti.

Bloomberg’de yer alan habere göre dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı Katar, 3 milyar dolar değerinde 135 baz puan getirili 5 yıllık dolara endeksi tahvil ihracı gerçekleştirirken, 3 milyar dolar değerinde 170 baz puan getirili 10 yıllık tahvil sattı. Katar 6 milyar değerinde de 205 baz puan getirili 30 yıllık tahvil ihraç etti.

Tahvil ihracı ABD Başkanı Donald Trump’un Suriye’ye bir saldırı konusunda tarih vermediğini söylemesi ve Rusya’nın söylemdeki tonunu yumuşatması ardından gerçekleşti.

Suudi Arabistan başta olmak üzere bir grup Arap ülkesi ile diplomatik ve ticari gerilim içinde olan Katar 7.6 milyar dolarlık bütçe açığını borç tahvilleriyle kapatmayı planlıyor. Katar kişi başı gelir bazında, satın alma paritesine göre dünyanın en zengin ülkesi ve kredi notu, kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings tarafından Suudi Arabistan’a göre üç seviye daha yüksek. Ülkenin bu yıl yüzde 2.8 büyümesi bekleniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314