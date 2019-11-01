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Kaspersky’den "7 adımda çevrimiçi güvenlik" önerisi

Siber güvenlik şirketi Kaspersky, bilgisayarlara zararlı yazılım bulaşmasına yol açabilen alışkanlıklara dikkat çekti ve bu durumlara karşı "7 adımda çevrim içi güvenlik" önerdi. E-posta ve sosyal medya hesaplarında alışkanlık hale...

EKONOMİ 01.11.2019, 13:03
Kaspersky’den "7 adımda çevrimiçi güvenlik" önerisi
Siber güvenlik şirketi Kaspersky, bilgisayarlara zararlı yazılım bulaşmasına yol açabilen alışkanlıklara dikkat çekti ve bu durumlara karşı "7 adımda çevrim içi güvenlik" önerdi.
E-posta ve sosyal medya hesaplarında alışkanlık hale gelen kullanım biçimlerinin çeşitli zararlara yol açabileceğine dikkat çeken Kaspersky, verilerin sızdırılmasına veya bilgisayarlara zararlı yazılım bulaşmasına yol açabilen alışkanlıkları belirledi ve bunlarla ilgili dikkat edilmesi gereken 7 aşamayı derledi:
1. Uygulamaları fazla düşünmeden hemen indirmek. Bazen indirebileceğimiz çeşit çeşit uygulamalardan o kadar etkileniyoruz ki "Kabul Ediyorum" düğmesinin ardında neler olduğuna bakmayı unutuyoruz. Bu izinlerle uygulamaların takvimden önemli toplantıları silmesi, istedikleri an gizlice video veya fotoğraf çekmesi ya da adres defterimize erişebiliyor. Kabul etmeden önce koşulları ayrıntılı bir şekilde inceleyin.
2. Bilgisayarın başından uzaklaşmak. Bilgisayarınızı kilitlemeyi unutmayın ve yeniden açabilmek için parola isteyecek şekilde ayarlayın. Güçlü bir parola oluşturun ve ne kadar süre için olursa olsun, çalışma masanızın başından ayrılacağınız zaman Win-L (Windows) veya Ctrl-Shift-Eject (Mac) tuşlarına basmayı alışkanlık haline getirin.
3. Güncellemeleri dikkate almamak. Popüler uygulamalar, sahip olabilecekleri zafiyetlere karşı hem araştırmacılar hem de geliştiriciler tarafından sürekli inceleniyor. Güncelleme bildirimlerini görmezden gelmeyin. Güncellemeleri yükleyin, böylece sisteminiz çok daha güvenli hale gelir.
4. Aynı anda birden fazla iş yapmak. Ekranda dikkat dağıtan birçok unsur olduğundan, aynı anda birden fazla iş yapan kişiler nelere tıklayıp indirdiklerine daha az dikkat etme eğiliminde oluyor. Tek bir işe ve web sayfasına odaklanmanızı veya bilgi akışında düzeni korumanızı öneriyoruz.
5. Başlığı ilginç geldiği için bir bağlantıya tıklamak. Bu tür siteler kötü amaçlı olabilir. Bu tür içeriklere sahip web sayfalarından kaçınmanızı veya güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmanızı öneriyoruz.
6. Sitelere sosyal medya oturum açma bilgileriyle kayıt olmak. Oturum açmak için sosyal medya hesabını kullanmak bir siteye veya uygulamaya hızlı erişim sağlayabilir. Ancak, bu seçenek siber suçluların sayfalarınıza erişmesini kolaylaştırabilir.
7. Çok fazla web sitesine kayıt olmak. Birçok kişi farklı web sayfalarında ikiden fazla hesaba sahip. Bazen bu hesapları kullanmıyor veya bu hesaplara ihtiyaç bile duymuyorlar ve parolalarını da hatırlamıyorlar. Bu tür hesapları düzenli olarak takip etmek ve silmek daha faydalı bir yaklaşım olacaktır.
 

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