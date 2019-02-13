Kaspersky Lab: Her 10 kişiden biri kripto para ile alışveriş yapıyor

İstanbul, 13 Şubat () – Rusya merkezli güvelik şirketi Kaspersky Lab’in son raporu, her 10 kişiden birinin (yüzde 13) kripto para birimleriyle alışveriş yaptığını ortaya koyarken kripto para birimleri alım satım merkezlerini hedef alan ve yatırımcılara saldırmak için eski tehditleri yeniden düzenleyen siber suçluların da bu eğilimi takip ettiği uyarısını yaptı.

Kripto para birimleriyle ödeme kabul eden işletme sayısı her geçen gün arttığına dikkat çeken Kaspersky Lab, insanların kripto paraları yatırım ve harcama için kullanmaya ilgi göstermesi, bunların kripto para cüzdanlarından, güvenli olmayan alım satım merkezlerinden ve ICO’lardan (Initial Coin Offering - İlk Para Arzı) çalınma riskini arttırdığını belirtti. Kaspersky Lab, toplam 530 milyon dolar değerinde dijital paranın çalındığı saldırıları hatırlatırken, siber saldırganların kripto para cüzdanları, kripto para alım satım merkezleri ve ICO’lardan para çalmak için çok çeşitli yöntemler kullanabildiği konusunda uyardı.

Kaspersky Lab Gelişme Merkezi Doğrulama Bölümü Lideri Vitaly Mzokov, konuyla ilgili şu yorumları yaptı:

“Kripto para birimi fiyatları düşmüş olsa da tüketiciler dijital işlemlere büyük ilgi gösteriyor. Yaptığımız araştırmada, şaşırtıcı bir şekilde insanların yüzde 13’ünün kripto para birimlerini bir ödeme yöntemi olarak kullandığını gördük. Ancak bu çevrim içi işlemler henüz daha olgunlaşmadığından bazı büyük tehlikeler de içeriyorlar. Paralar güvene alınmadığı takdirde tüketiciler finansal açıdan yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kalabilir.

“Tehdit gruplarının saldırıları giderek daha karmaşık hale geliyor. Ana hedef olan kripto para alım satım merkezleri ve ICO’lar siber güvenlik önlemleri almıyor, bu da siber suçluların para çalmasını kolaylaştırıyor. Dikkatli olmanın yerini alabilecek bir önlem de yok. Eğer bir şey şüpheli gözüküyorsa ona yatırım yapmayın.”

