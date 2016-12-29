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Kasım'da 501 yatırım teşvik belgesi verildi, 62 belge iptal edildi

İstanbul, 29 Aralık () - Türkiye genelinde Kasım ayında, 501 şirkete çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verilirken, 62 şirketin belgesi ise iptal edildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırım teşvik...

Kasım'da 501 yatırım teşvik belgesi verildi, 62 belge iptal edildi

İstanbul, 29 Aralık () - Türkiye genelinde Kasım ayında, 501 şirkete çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verilirken, 62 şirketin belgesi ise iptal edildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre, tarım sektöründe 28, madencilik sektöründe üç, imalat sektöründe 170, enerji sektöründe 189, hizmet sektöründe 111 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.
Ekim ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 5.7 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 437 milyon dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 11 bin 796 olarak belirlendi.
Kasım ayı yatırım teşvik listesinde enerji sektörü, 23 tanesi dışında toplam 166 yenilenebilir enerji üretimiyle ilgili güneş enerjisi santralı (GES) ve rügar enerjisi santralı RES yatırımlarına verilen teşvik belgeleriyle öne çıkıyor.
Buna karşılık aynı dönemde, toplam 933 milyon lira sabit yatırım bedel ve 2 bin 333 kişilik istihdam potansiyeline sahip 62 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.  

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